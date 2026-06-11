Canadá vs Bosnia: EN VIVO, dónde, cuándo y a qué hora ver el Mundial 2026

Canadá abre su participación mundialista como país anfitrión este viernes 12 de junio, enfrentando a Bosnia-Herzegovina en el Estadio Toronto, en actividad del Grupo “B”.

Selección de Canadá / Soccrates Images Ampliar

Los de la Hoja de Maple adquirieron su pase de forma directa, por lo que únicamente han disputado en el año cinco partidos amistosos, permaneciendo invictos. Alphonse Davies, lateral del Bayern Munich, Jonathan David, delantero de la Juventus, así como Tajon Buchanan, extremo del Villarreal son sus principales figuras.

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En tanto, Bosnia clasificó a la justa a través de la última instancia, vía repesca, eliminando en penales tanto a Gales como a Italia en el repechaje de la UEFA. El histórico Edin Dzeko, a sus 40 años, lidera la ofensiva del equipo, junto a Ermedin Demirovic, goleador del Stuttgart.

Selección Bosnia / Image Photo Agency Ampliar

En éste, su tercer Mundial, los canadienses buscarán su primera victoria, puesto que han caído en sus seis cotejos anteriores, mientras que los bosnios registran solo un triunfo en la única Copa del Mundo que han disputado: Brasil 2014.

CANADÁ VS BOSNIA, DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER

FECHA: viernes 12 de junio

HORA: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

ESTADIO: Toronto

TV: VIX Premium, ESPN, Fox Sports

RADIO: W Deportes 730 AM