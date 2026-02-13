Aumenta 17% consumo de cubrebocas y gel antibacterial ante riesgo por contagio de sarampión: Unefarm

El sector farmacéutico mexicano informó que ajustó a partir de esta semana su inventario de insumos para la prevención, como es el caso de cubrebocas y gel antibacterial, derivado de las acciones sanitarias que instrumentan las autoridades ante la presencia de sarampión.

¿Por qué aumentó el consumo de cubrebocas?

El presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm), Juvenal Becerra Orozco, informó que a partir de esta semana se observa un incremento de hasta 17% en la demanda de consumo de cubrebocas y gel antibacterial derivado de las medidas instrumentadas por autoridades, principalmente en escuelas, para prevenir un mayor crecimiento de casos de sarampión.

Indicó que el sector farmacéutico mexicano ajustó a partir de esta semana su inventario de insumos para la prevención y explicó que, en el caso de medicamentos para atender a personas afectadas por este padecimiento, está garantizado el abasto por el momento.

¿Cómo se prepara el sector farmacéutico ante mayor demanda?

Becerra Orozco agregó que líderes de laboratorios y distribuidores preparan acciones que faciliten la trazabilidad en caso de que se presente una mayor demanda de estas medicinas, tales como paracetamol e ibuprofeno, entre otros.

El líder empresarial detalló que la Ciudad de México y Estado de México son dos de las entidades donde esta semana creció la demanda de insumos para prevención, pero reiteró el exhorto de las autoridades a que la población acuda a los diversos centros públicos de salud para aplicarse la vacuna respectiva.

“La experiencia de la pandemia de Covid nos dejó grandes enseñanzas a la población en general. En el caso de la industria farmacéutica, surgieron protocolos extraordinarios de acción para poder atender la demanda de la población, por lo que ahora con el sarampión estamos monitoreando el comportamiento para aplicar las medidas respectivas y garantizar el abasto”. — Juvenal Becerra Orozco, presidente de la Unefarm

Con relación a la preocupación de algunos sectores por la cercanía del Mundial de Fútbol y la concentración masiva de personas, Becerra Orozco consideró que con la campaña masiva de vacunación, sumado a las medidas sanitarias de prevención, se podría comenzar a observar un decremento en la incidencia de casos.

