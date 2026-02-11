Sarampión CDMX: Estas alcaldías concentran más contagios de la enfermedad

La Ciudad de México enfrenta un repunte de casos de sarampión, y las autoridades sanitarias han identificado que cuatro alcaldías concentran casi el 80 % de los contagios en lo que va del brote. Los datos más recientes reflejan la importancia de intensificar las jornadas de vacunación en estas zonas y de mantener medidas preventivas para frenar la transmisión del virus.

¿Dónde se concentran más contagios de Sarampión en CDMX?

De acuerdo con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, las alcaldías con mayor número de casos confirmados de sarampión son:

Gustavo A. Madero: Con alrededor de 39 casos

Con alrededor de 39 casos Álvaro Obregón: Cerca de 35 casos

Cerca de 35 casos Cuauhtémoc: Aproximadamente 18 casos

Aproximadamente 18 casos Miguel Hidalgo: Probablemente 14 casos

Estas cuatro demarcaciones representan aproximadamente el 77 % de los contagios registrados en la capital, situación que ha llevado a que se intensifiquen las brigadas de vacunación y acciones epidemiológicas en esas zonas.

¿Por qué importa todo lo relacionado con el sarampión?

El sarampión es una enfermedad extremadamente contagiosa que se propaga con rapidez si no se toman medidas preventivas, como completar el esquema de vacunación y reforzar las campañas de inmunización.

La identificación de focos claves permite dirigir recursos y esfuerzos para detener la cadena de transmisión y proteger a la población vulnerable.

Recomendaciones para evitar el contagio de Sarampión

Si vives o transitas por estas alcaldías, expertos recomiendan:

Verificar tu esquema de vacunación contra el sarampión

contra el sarampión Acudir a módulos de vacunación disponibles en la ciudad

disponibles en la ciudad Mantener medidas básicas de prevención, como buena ventilación y evitar aglomeraciones

La vacunación es la herramienta más eficaz para protegerte y evitar complicaciones graves por sarampión.