SEP Megapuente febrero 2026: quiénes no tendrán clases desde el 14 de febrero

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó un megapuente de cuatro días en febrero de 2026 para estudiantes de educación básica en algunos municipios de Veracruz, coincidiendo con las celebraciones del Carnaval de Veracruz y el fin de semana de San Valentín.

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026 y la información difundida por autoridades educativas locales, el descanso abarcará del sábado 14 al martes 17 de febrero de 2026, lo que significa que alumnos de preescolar, primaria y secundaria en determinadas zonas no acudirán a clases durante ese periodo.

PUEDES LEER: Mundial de Futbol 2026: CDMX pedirá a la FIFA que visitantes estén vacunados contra el sarampión

¿Quiénes tendrán megapuente en febrero 2026?

El megapuente SEP febrero 2026 aplicará únicamente para estudiantes de los siguientes municipios del estado de Veracruz:

Veracruz

Boca del Río

Alvarado

Medellín

Xalapa

La suspensión de actividades escolares el lunes 16 y martes 17 de febrero se debe a las festividades del Carnaval, una de las celebraciones más importantes del estado. El fin de semana previo completa el descanso largo.

Es importante aclarar que el megapuente no es a nivel nacional. En el resto del país, las clases continuarán con normalidad conforme al calendario oficial de la SEP.

¿Por qué hay suspensión de clases?

La razón del descanso no es el Día de San Valentín, sino la realización del Carnaval de Veracruz 2026, evento que tradicionalmente impacta la movilidad y operación escolar en estos municipios. Por ello, las autoridades educativas locales ajustan el calendario para evitar afectaciones.

Otros días sin clases en el ciclo escolar 2025-2026

Además del megapuente de febrero, el calendario de la SEP contempla:

16 de marzo de 2026 – Suspensión oficial.

30 y 31 de marzo, y del 1 al 10 de abril – Vacaciones de Semana Santa.

1 de mayo – Día del Trabajo.

5 de mayo – Batalla de Puebla.

15 de mayo – Día del Maestro.

Sesiones de Consejo Técnico Escolar en diversas fechas (último viernes de mes en periodos establecidos).

El ciclo escolar 2025-2026 concluirá el 16 de julio de 2026, cuando inicien las vacaciones de verano.

¿Habrá más megapuentes en 2026?

Hasta el momento, la SEP no ha anunciado un nuevo megapuente de cuatro días similar al de febrero fuera de Veracruz. Sin embargo, los descansos oficiales y las sesiones de Consejo Técnico pueden generar fines de semana largos en distintos meses.

LEE: CDMX lanza campaña masiva de vacunación contra el sarampión ante aumento de contagios