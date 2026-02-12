My Chemical Romance CDMX: ¿Dónde se encuentra el mural de la banda y cómo llegar?

La llegada de My Chemical Romance a la CDMX ha generado todo tipo de reacciones entre sus fans. Entre nostalgia, alegría, emoción y mucha euforia, una artista creó un mural que hasta la misma banda compartió en redes sociales.

Sí, así como lo lees, así que si quieres visitarlo, te decimos donde está y cómo llegar para que no te pierdas nada del regreso de MCR a la capital.

¿Dónde se encuentra el mural de My Chemical Romance en la CDMX?

My Chemical Romance es una banda tan influyente para una generación, que sus fanbase es tan sólida como pocas. Eso se nota bastante en la capital, donde la banda creó un fenómeno inigualable.

Así que una fan y artista originaria de Monterrey, Nuevo León, llamada Belinda Salazar, viajó hasta la capital para compartir su amor por Gerard Way, Mikey Way, Frank Iero y Ray Toro, quienes se presentarán en CDMX este 13 y 14 de febrero.

De acuerdo con diversos medios, la artista mencionó que le llevó una semana completa en armarlo y como inspiración, tomó el concepto del tour ‘Long Live the Black Parade’. Sí, un tour innovador que nos brinda crítica social, teatro, nostalgia y mucha emoción por vivir este concierto en vivo de My Chemical Romance en CDMX, así que si quieres visitarlo, la ubicación exacta es: Av. 4 407, Puebla, CDMX.

My Chemical Romance mural en CDMX, créditos a Belinda Salazar Ampliar

¿Cómo llegar al mural de My Chemical Romance en CDMX?

El mural de My Chemical Romance en la CDMX se ubica en la alcaldía Venustiano Carranza, por lo que si quieres visitarlo, lo mejor es llegar en metro. Las dos estaciones más cercanas son metro Puebla de la línea 9 o metro Zaragoza de la línea 1.

La fachada se encuentra entre la calle 69 y Av. 4. Así que date prisa porque seguramente muchos fans querrán foto en el mural de My Chemical Romance.

My Chemical Romance en CDMX, ¿por qué es tan importante su regreso?

La banda definió un estilo único de principios de los 2000s. Sus letras hablaban de algo que nunca antes se había escuchado y era salud mental, trastornos, amor, desamor, crítica social y política, todo en conjunto con una generación que comenzaba a transformarse en pleno avance tecnológico, descubriendo y creando un nuevo mundo donde la rebeldía era un tabú.

Así, My Chemical Romance, fue una de las bandas que crearon su famoso ‘MCR Army’ y con ello, la nostalgia invade la capital de chicos y chicas que fueron parte de un movimiento urbano que hasta el momento, vive en el imaginario colectivo. Recuerda que no es una fase.