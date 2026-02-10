My Chemical Romance y El Malilla: Rutas y alternativas viales por conciertos en Estadio GNP y Palacio de los Deportes

Rutas y alternativas viales para el concierto de My Chemical Romance y El Malilla, este viernes 13 de febrero

My Chemical Romance en el Estadio GNP Seguros y El Malilla en el Palacio de los Deportes, ambos el próximo 13 de febrero en CDMX, crearán un caos al Oriente de la CDMX. Sin embargo, si asistirás o no, te dejamos toda la guía necesaria para sobrevivir al tráfico que seguramente habrá alrededor de los recintos.

Así que si quieres todos los detalles, sigue leyendo para toda la información necesaria.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Conciertos febrero 2026: 5 shows en vivo que no te puedes perder en CDMX para este mes de San Valentín

My Chemical Romance y El Malilla: Rutas por transporte público

Tanto los fans de My Chemical Romance como de El Malilla, disfrutarán en la misma noche, dos de los conciertos más esperados este viernes 13 de febrero de 2026. Por lo que si asistirás a alguno de los dos conciertos por transporte público, lo mejor es llegar por dos vías:

Metro CDMX – Línea 9 (café): estaciones Ciudad Deportiva, Puebla o Velódromo. La estación Ciudad Deportiva deja a pocos pasos del Estadio.

estaciones Ciudad Deportiva, Puebla o Velódromo. La estación deja a pocos pasos del Estadio. Metrobús – Línea 2 (morada): estaciones UPIICSA e Iztacalco, con caminatas cortas hasta el recinto.

Así que, ya sea que te traslades para cantar a todo pulmón ‘Welcom to the Black Parade’ o ‘Dime’, ambas opciones son convenientes. Solo recuerda cuidar tus pertenencias en todo momento, ya que se estima que ambos shows son sold out, por lo que habrá muchísima gente al salir de ellos.

My Chemical Romance y El Malilla: Alternativas viales si vas en coche

Si decides llegar en auto particular, es importante tomar en cuenta las principales avenidas y alternativas para evitar congestionamientos, sobre todo en horarios cercanos al inicio y fin de los conciertos:

Calzada Ignacio Zaragoza: gran vía de acceso desde el oriente y centro de la ciudad.

Eje 3 Oriente – Francisco del Paso y Troncoso: alternativa útil para esquivar el tráfico en Viaducto y Río Churubusco.

Presidente Plutarco Elías Calles: sirve de salida hacia el poniente si vienes del centro o norte.

Eje 4 Oriente – Canal de Río Churubusco y Avenida del Té: otras rutas recomendadas para moverte sin quedarte atorado cerca del venue.

Recuerda que estas calles pueden saturarse antes y después de los conciertos debido al alto flujo vehicular de asistentes, así que planear tu llegada con tiempo extra es clave.

Consejos al salir de los conciertos del Estadio GNP y Palacio de los Deportes en CDMX

Muchos asistentes suelen salir al mismo tiempo al terminar el concierto, lo que puede generar saturación en estaciones y vialidades. Planear tu salida con tiempo, acordar un punto de encuentro con tus acompañantes y considerar pedir un taxi de aplicación después de que se liberen un poco las estaciones puede hacer la diferencia para un regreso tranquilo.

Así que si vas a disfrutar de la nostalgia con My Chemical Romance o de los éxitos de la música urbana con El Malilla, lo mejor será seguir estas recomendaciones para no perderte en el camino.