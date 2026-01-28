;

Conciertos febrero 2026: 5 shows en vivo que no te puedes perder en CDMX para este mes de San Valentín

Si estás en la CDMX y te gusta vivir momentos musicales inolvidables, febrero será un mes imperdible

La música no para en la capital, así que si quieres asistir a un concierto en febrero de 2026 en la CDMX, te dejamos algunas recomendaciones para que puedas ir a alguno y puedas incluso, pasar el 14 de febrero con la compañía de tu artista favorito.

Top 5 conciertos de febrero 2026 en CDMX

Si estás en la CDMX y te gusta vivir momentos musicales inolvidables, febrero será un mes imperdible, así que continúa leyendo para que encuentres tu favorito.

  • Conciertos febrero 2026: El Gran Silencio

No te puedes perder a El Gran Silencio en CDMX porque su show es pura fiesta y energía colectiva; una mezcla explosiva de rock, cumbia, reggae y ska que se vive mejor en vivo. Se presentarán el 21 de febrero en el Pepsi Center.

  • Conciertos febrero 2026: Bruses

Si te gusta la música intensa, honesta y emocional, Bruses es el concierto perfecto para conectar con todo aquello que nos llena de catársis. Ella se estará presentando en el Teatro Metropólitan el 1 de febrero, y ojo porque hay puente al otro día, lo cual lo hace aun mejor.

  • Conciertos febrero 2026: The Alan Parsons Project

Ver a las leyendas delos 70s y 80s es una de las cosas que los mexicanos saben disfrutar más, así que si te encanta el rock progresivo y conceptual, The Alan Parsons Project es tu opción ideal. La banda estará en vivo en el Velódromo Olímpico el próximo 11 de febrero.

  • Conciertos febrero 2026: El Malilla

El chakal favorito de las chicas, estará en el Palacio de los Deportes el próximo 13 de febrero. Por lo que si quieres ir a bailar y disfrutar de uno de los mejores cantantes de reggaetón mexicano, no te lo puedes perder por nada del mundo.

  • Conciertos febrero 2026: My Chemical Romance

Obvio no podíamos no mencionar a la banda que marcó a toda una generación y definieron un estilo único. Éste seguramente es el favorito de muchos jóvenes no tan jóvenes que amaron o fueron emo en sus momentos de adolescencia, pues My Chemical Romance llegará al Estadio GNP Seguros el próximo 13 y 14 de febrero con sold out ambas fechas.

