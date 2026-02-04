My Chemical Romance CDMX: ¿De qué trata su tour ‘Long Live the Black Parade’ y por qué es tan importante su regreso?

My Chemical Romance viene a la CDMX este febrero y con dos fechas en sold out, la banda emo por excelencia visitará tierras nacionales y eso trae mucha nostalgia a los fans. Por eso, si quieres saber de qué va el tour, por qué cantan todo el disco de ‘The Black Parade’ y más chismecito rockero, te dejamos todo lo que necesitas saber antes de asistir al concierto de My Chemical Romance.

¿De qué va el tour de My Chemical Romance ‘Long Live the Black Parade’?

El concierto de My Chemical Romance será legendario no solo para los fans, sino para toda una generación de seguidores que recuerdan como si fuera ayer todo sobre la banda. Rumores, adicciones, letras incomparables, un sonido característico y estilo único, marcó a la banda como una de las mejores y respetadas por todos.

Así, llegan a México en solitario desde 2007 con un tour renovado llamado ‘Long Live the Black Parade’. Éste revive el álbum como un acto político, emocional y teatral, muy en línea con el contexto actual.

Definitivamente My Chemical Romance lleva al escenario más que solo “el regreso” de su disco más famoso, sino es volver a marchar por esas voces que definieron a toda una generación de (ahora) adultos.

Temática de ‘Long Live the Black Parade’ de My Chemical Romance

Aunque en Estados Unidos hubo dos escenarios, hasta el momento en los conciertos de Latinoamérica no hay indicios de verlos, sin embargo, no hace falta.

El show de My Chemical Romance habla sobre un país, Draag, que se encuentra bajo una dictadura donde se puede observar la siguiente temática:

Muerte, duelo y resistencia

Autoritarismo vs. identidad

La idea de comunidad frente al colapso

El duelo personal convertido en acto colectivo

Si antes The Black Parade era el duelo y cómo se lidia con ello, ahora es:“¿qué hacemos con lo que sobrevivió?”

¿Hay alguna inspiración política en sus conciertos?

Algo que nos queda claro desde los inicios de My Chemical Romance es que siempre se han pronunciado sobre sus posturas políticas. Y en esta ocasión no es la excepción pues, se pueden ver discursos muy a su manera, es decir:

Se critica al fascismo

El miedo como herramienta de control

La muerte como algo que el sistema utiliza pero la gente lo resignifica

Y si, aunque a muchos les sorprenda, My Chemical Romance siempre ha estado del lado correcto de la historia y consideran que el arte, siempre ha sido político, crítico y el reflejo de una sociedad contextualizada.

Así que si vas a verlos, disfruta bastante todo el disco de ‘The Black Parade’ y sus otros éxitos, igual y nos salen con una gran sorpresa.