Comunidades impugnan gasoducto en Veracruz por falta de consulta

Comunidades orginarias y pescadores presentan amparos contra la activación del gasoducto en Puerta del Sureste, Veracruz cuya construcción no les fue consultada.

“Preocupa que la Presidenta no esté bien asesorada, que a la Presidenta no le esté llegando la información” de este tipo de obras, señaló la directora de Nuestro Futuro A.C., quien hizo un llamado a atender las demandas de pescadores y comunidades indígenas que se oponen a la puesta en marcha de un gasoducto en Puerta del Sureste en Veracruz que se construyó sin respetar los mecanismos de información a las comunidades, es decir, “en lo oscurito”.

En el espacio de “Así las Cosas”, con Gabriela Warkenting, Nora Cabrera expuso la construcción de un gasoducto que avanzan sin regulación ambiental ni social en Puerta del Sureste en Veracruz, que pretenden conectar el gas de Texas con Yucatán y que desde hace un año fue descubierto por los pescadores.

¿Qué impactos tendría el gasoducto en la pesca de Veracruz?

Lo más preocupante, dijo es el impacto directo a la pesca en Veracruz que “afectaría a las más de 70 mil personas que viven exclusivamente de la pesca”, debido a que gas metano que circularía por este gasoducto “cambia la química del agua”, asimismo dijo afecta no solo la pesca, sino que también pasa encima de ecosistemas arrecifales, de acuerdo con investigación submarina de GreenPeace, señaló.

Las comunidades, dijo, se han inconformado, por no haber tenido conocimiento previo de la obra ahora temen por las implicaciones, por lo que iniciaron juicios de amparo que acaban de ser admitidos.

¿Hubo consulta a comunidades indígenas por el proyecto?

Y aunque reconoció que “no está mal que llegue inversión”, resaltó que ésta debe venir con la información de lo que representa la obra, y cuestionó ¿Cómo podemos hablar de soberanía sin convertirnos en un país de zonas de sacrificio?, pues aseguró que quien hace las estimaciones para estas obras conoce los impactos.

Actualmente, las comunidades han presentado demandas en contra del gasoducto por que nunca se les informó no hubo consultas pueblos originarios y lo que piden es que este gasoducto no opere en cuanto se pueda descifrar lo que implica, y ya hay una resistencia importante en Veracruz.