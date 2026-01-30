Invertirá CENAGAS más de $32 mil millones en infraestructura y mantenimiento de gasoductos en el sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum

El Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) invertirá más de 32 mil millones de pesos entre 2025 y 2030 en infraestructura y mantenimiento del sistema nacional de gasoductos, como parte de una estrategia multianual para garantizar la seguridad, continuidad y confiabilidad del suministro de gas natural en el país.

Tan solo en 2025, la inversión asciende a más de 3 mil millones de pesos, lo que refleja el inicio de una etapa de fortalecimiento sostenido de la infraestructura de transporte de gas natural, clave para el abasto a los sectores eléctrico, industrial, petrolero y de distribución.

El mantenimiento del sistema de gasoductos se ejecuta mediante contratos multianuales en las 13 regiones del país, lo que permite atender de forma permanente la infraestructura existente y reducir riesgos

Tan sólo en estos contratos multianuales llamados OMA, se invirten más de $8,350 millones de pesos entre 2024, 2025 y parte del 2026 de la siguiente forma: región Sonora, $239 millones de pesos; región Chihuahua (incluye parte de Coahuila y Nuevo León), $484 millones de pesos; región Coahuila (incluye Durango) $747 millones; región Veracruz Sur (incluye Oaxaca) $874 millones; región Veracruz Centro Sur (incluye parte de Oaxaca y Puebla), $393 millones; región Tamaulipas (incluye parte de Nuevo León), $934 millones; región Nuevo León (incluye parte de Coahuila), $1,142 millones de pesos; región Veracruz Centro (incluye parte de Puebla), $444 millones; región Tlaxcala (Incluye parte del Edo. De México y Puebla), $460 mdp; región Guanajuato (incluye parte de Querétaro), $733 mdp; región Estado de México (incluye Hidalgo y parte de Querétaro), $484 mdp; región Tamaulipas Sur (incluye el norte de Veracruz), $620 mdp; y en la región Tabasco (incluye el norte de Chiapas), $795 millones de pesos.

A estos montos dirigidos principalmente a mantenimiento de gasoductos, se agrega la inversión de obras que se vienen ejecutando en proyectos modernización, rehabilitación y expansión de la infraestructura (tanto de estaciones como de gasoductos); por ejemplo, el nuevo gasoducto de Reynosa que sustituye a uno existente en más de 58 kilómetros y con una inversión multianual de $164 millones de dólares. Otro ejemplo de inversión en estos 3 últimos años, se contabiliza en el mantenimiento y modernización de la infraestructura de gas natural del país, es la aplicada en el corredor interoceánico sobre tres estaciones de compresión y su ductería asociada, cuyo monto supera los $960 millones de pesos.