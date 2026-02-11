Vacuna contra el Sarampión en Veracruz: ¿Dónde se encuentran los puntos para acceder a ella GRATIS?

Veracruz instaló un módulo de vacunación contra el Sarampión para que todos sus habitantes puedan asistir a prevenir el contagio. Éste, informan que estará abierto durante todo el mes de febrero y no solo aplica la vacuna contra el sarampión, sino también influenza y neumococo.

Todo forma parte de una estrategia de salud pública para que sus pobladores puedan acercarse a las vacunas y reforzar la protección de quienes no tienen un esquema completo.

¿Dónde me puedo vacunar contra el sarampión en Veracruz?

De acuerdo con autoridades sanitarias y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la vacuna contra el sarampión forma parte del esquema básico y se aplica en dos dosis:

Primera dosis: alrededor del primer año de vida

Segunda dosis: entre los 4 y 6 años

También se recomienda que adolescentes y adultos que no cuenten con esquema completo acudan a revisión, especialmente si viven en zonas con brotes activos.

Así que los puntos de vacunación disponibles o confirmados para que puedas acudir y completar tu esquema:

Edificio Trigueros (Veracruz)

Aplica vacunas contra sarampión , influenza, COVID-19, hepatitis, tétanos y neumococo

, influenza, COVID-19, hepatitis, tétanos y neumococo Operación: durante todo febrero

Horario: lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas

Otras acciones de vacunación en el estado

Además de ese módulo, el Ayuntamiento y autoridades estatales han instalado puntos adicionales para acercar los biológicos, incluyendo:

Módulos en DIF Matamoros

Módulos en DIF Ruiz Cortines (ambos aplican múltiples vacunas, entre ellas contra sarampión)

Recomendaciones rápidas