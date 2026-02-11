Vacuna contra el Sarampión en Veracruz: ¿Dónde se encuentran los puntos para acceder a ella GRATIS?
El sarampión es una enfermedad extremadamente contagiosa que se propaga con rapidez si no se toman medidas preventivas
Veracruz instaló un módulo de vacunación contra el Sarampión para que todos sus habitantes puedan asistir a prevenir el contagio. Éste, informan que estará abierto durante todo el mes de febrero y no solo aplica la vacuna contra el sarampión, sino también influenza y neumococo.
Todo forma parte de una estrategia de salud pública para que sus pobladores puedan acercarse a las vacunas y reforzar la protección de quienes no tienen un esquema completo.
¿Dónde me puedo vacunar contra el sarampión en Veracruz?
De acuerdo con autoridades sanitarias y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la vacuna contra el sarampión forma parte del esquema básico y se aplica en dos dosis:
- Primera dosis: alrededor del primer año de vida
- Segunda dosis: entre los 4 y 6 años
También se recomienda que adolescentes y adultos que no cuenten con esquema completo acudan a revisión, especialmente si viven en zonas con brotes activos.
Así que los puntos de vacunación disponibles o confirmados para que puedas acudir y completar tu esquema:
- Edificio Trigueros (Veracruz)
- Aplica vacunas contra sarampión, influenza, COVID-19, hepatitis, tétanos y neumococo
- Operación: durante todo febrero
- Horario: lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas
Otras acciones de vacunación en el estado
Además de ese módulo, el Ayuntamiento y autoridades estatales han instalado puntos adicionales para acercar los biológicos, incluyendo:
- Módulos en DIF Matamoros
- Módulos en DIF Ruiz Cortines (ambos aplican múltiples vacunas, entre ellas contra sarampión)
Recomendaciones rápidas
- La vacuna contra el sarampión está disponible de forma gratuita en estos módulos y también en centros de salud y hospitales públicos del estado, según autoridades de salud.
- Lleva tu Cartilla Nacional de Salud si la tienes; en algunos casos solo te pedirán una identificación oficial.
- Recuerda que la vacunación es la forma más efectiva para prevenir el sarampión y sus complicaciones.