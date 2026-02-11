Sin información sobre drones en frontera con EU: Sheinbaum

No hay información, así respondió la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre el cierre del Aeropuerto de El Paso, Texas, ante un supuesto uso de drones en la frontera con Estados Unidos por parte de cárteles.

Después que el secretario estadounidense de Transporte, Sean Duffy, aseguró que fue la presencia de un dron lo que obligó a anunciar un cierre de diez días del espacio aéreo en el Paso, la Primera Mandataria se pronunció por no especular.

“Por cierto, los vuelos mexicanos a la isla no se han suspendido, ellos cargan su turbosín aquí, en el país. Eso es importante que se conozca... vamos a dar a Secretaría de Gobernación un enlace para que puedan tener estos grupos algún enlace con el gobierno, por si hay espacios en lo que se envía para que se pueda enviar. Y en ese tema del combustible de los aviones, ¿no hay problema que México pueda ayudar en ese sentido? porque se cargan de aquí y son vuelos que llegan allá. No está prohibido volar a la isla”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿Qué se sabe del cierre del espacio aéreo en El Paso?

Previamente dio a conocer que integrantes del Gabinete de Seguridad, viajarán a Estados Unidos para tener distintas reuniones. Explicó que el secretario de la Defensa Nacional Ricardo Trevilla ya se encuentra en Washington para participar en una reunión con el Comando Norte, junto con varios países.

“Están allá el general secretario y el almirante secretario, viajaron ayer, es una reunión de varios países con el Comando Norte y también el secretario de Seguridad va a viajar mañana a una serie de reuniones que ya estaban planeadas. La reunión sería el día de hoy, en el caso del general y el almirante secretario, es una reunión, repito, con el Comando Norte y son muchos países, no solamente México al que fueron invitados y mañana viaja el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y va a tener una serie de reuniones, regresa el viernes. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

¿La reunión tiene algún objetivo especifico?

Sheinbaum señaló que los secretarios de Defensa y Marina fueron invitados en particular, junto con otros países, van a escuchar y no llevan ningún posicionamiento más que el que ya conocemos, defensa de la soberanía.

¿Cuál es el objetivo de las reuniones en Washington?

La jefa del Ejecutivo Federal, no especificó las dependencias ni los funcionarios con los que se reunirá García Harfuch, ni los temas que tocará en el encuentro.

