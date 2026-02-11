Sheinbaum pide “guardar la calma” y minimiza el uso de cubrebocas por brote de sarampión

La presidenta, Claudia Sheinbaum pidió a la población “guardar la calma” ante el brote de sarampión en el país y priorizar la vacunación como principal medida de protección.

La Presidenta afirmó que el brote vino principalmente de Estados Unidos a zonas en la frontera con México.

Aseguró que existe disponibilidad suficiente de vacunas para la población, con un total de 28 millones de vacunas, que son suficientes e incluso sobrarán.

¿Es necesario usar el cubrebocas?

Al ser cuestionada sobre el uso de cubrebocas, la presidenta minimizó su obligatoriedad y señaló que lo fundamental es contar con el esquema completo de vacunación.

Por su parte, el secretario de Salud, David Kershenobich, afirmó que el cubrebocas es útil para cualquier enfermedad respiratoria, aunque no existe una recomendación universal para portarlo.

“Es muy importante que esa medida, pero<b> no va a controlar el brote de sarampión</b>, sí contribuye a disminuir la posibilidad de contagio... aquel que tiene un cuadro gripal y quiere usar su cubreboca que lo use, no existe ningún inconveniente o que lo use en su contacto familiar", — Añadió

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

Sheinbaum Pardo apuntó que la estrategia para fortalecer la vacunación contra el sarampión está dirigida a todos los niños y niñas del país a partir de los 6 meses de edad.

Los niños de 6 meses a 12 años de edad deben vacunarse si no han recibido la primera dosis.

Si ya recibieron la primera dosis y no se han aplicado la segunda, deben vacunarse.

Personas de 13 a 49 años de edad también serán vacunadas.

De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, al 9 de febrero, México acumula 8 mil 899 casos confirmados de sarampión en el periodo 2025-2026 y 28 defunciones en siete estados.

Jalisco con mil 245 casos.

Colima con 50 casos.

Chiapas con 238 casos.

Sinaloa con 118 casos.

Nayarit con 23 casos.

Tabasco con 35 casos.

Ciudad de México con 120 casos.

La presidenta reiteró que la vacunación es la herramienta principal para contener el Brote de sarampión y evitar más complicaciones.