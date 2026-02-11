FAA abrió el espacio aéreo tras polémica ¿Qué fue lo que pasó?

El espacio aéreo en Texas fue reabierto esta mañana luego de la especulación del sobrevuelo de drones de algún cártel en espacio de Estados Unidos. / kameraworld

El martes por la noche, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) emitió una restricción temporal para frenar por 10 días todos los vuelos hacia y desde el espacio aéreo El Paso, Texas, así como en una zona del sur de Nuevo México.

Según el sitio web de la FAA, la pausa sobre El Paso y Santa Teresa, Nuevo México, involucraba motivos de seguridad nacional. Sin embargo, la mañana de este martes la restricción fue levantada, lo que provocó aún más controversia y especulación en torno a la medida.

TE PUEDE INTERESAR: Quiénes son los 37 narcotraficantes extraditados a Estados Unidos por México en enero de 2026

¿Hubo drones cruzando la frontera?

De acuerdo con algunos medios, se especuló que la intervención en el espacio aéreo podría estar relacionada con drones de algún cártel que habrían traspasado los límites entre México y Estados Unidos.

“La gente está especulando, se puede cerrar por cuestión de drones, en este caso no va por ahí, es mucho el espacio aéreo y es alto”, señaló el piloto Eduardo Vargas en el espacio de “Así las Cosas”.

Confirmó que además de los NOTAM —avisos dirigidos a pilotos sobre rutas y condiciones especiales—, en este caso se hablaba de “algo inusual, dice que a 10 millas del aeropuerto y a 17 mil 900 pies se cierra el espacio aéreo por seguridad”.

TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. alerta a aerolíneas por posible actividad militar en el espacio aéreo de México y Centroamérica

¿Por qué razones se puede cerrar un #EspacioAéreo?: @CapLaloVargas.



- Para evitar sobrevuelo de drones.

- Por pruebas para evitar interferencias de GPS en las aproximaciones.

- En el caso específico de #ElPaso, #Texas: Operaciones militares en la base #FortBliss, por cuestiones… pic.twitter.com/lcu2nwMJqL — Así Las Cosas (@asilascosasw) February 11, 2026

¿Qué tan común es cerrar el espacio aéreo?

“La FAA no da mucha explicación pero no afectaba el espacio aéreo de Ciudad Juárez”, reconoció el piloto.

No obstante, puntualizó que “los espacios aéreos no se cierran comúnmente, pero hay mucho intercambio de aviación en altitudes menores, el violar un espacio aéreo no es cosa ni fácil ni segura, hay que tener mucho cuidado en ellos... pero el que lo hayan abierto después de anunciarlo por 10 días tampoco es algo normal”.

La información inicial dejó perplejos a los pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Texas, quienes fueron notificados del cierre que sería levantado hasta el 22 de febrero.

Fue hasta esta mañana que los vuelos se normalizaron con la reapertura del Espacio aéreo El Paso.

TE PUEDE INTERESAR: Cuba en alerta aérea: confirman que en horas se quedarán sin combustible para aviones

La especulación llegó incluso a la conferencia matutina, donde la presidenta afirmó el espacio aéreo mexicano no se cerró, fue el de Texas, que los vuelos se reanudaron y que se investigarán las causas.

Fue también por la mañana cuando desde su cuenta de “X” el secretario de Transporte de los Estados Unidos, Sean Duffy confirmó que la FAA y el DOW, habrían actuado en consecuencia neutralizando la intromisión de drones de un cártel.