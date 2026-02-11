Sarampión CDMX: reportan 195 casos y refuerzan vacunación masiva

La Secretaría de Salud capitalina confirmó 195 casos de Sarampión CDMX y reforzó la campaña de vacunación con módulos abiertos hasta las 23:00 horas en 21 puntos de la ciudad.

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, confirmó que esta mañana la capital amaneció con 195 casos de Sarampión y una gran campaña de vacunación en la que se llama a las personas a hacerse responsables de apoyar este trabajo colectivo para eliminar el virus y contener los contagios.

En entrevista para “Así las Cosas”, con Gabriela Warkentin, la titular de Salud de CDMX afirmó: “se las estamos poniendo muy fácil”, pues aunque somos 9 millones y medio de capitalinos, “195 casos parecen no ser muchos, pero como es un virus muy contagioso, tenemos la vacuna por eso estamos dedicados a ello”, afirmó.

11 de Febrero: "Amanecimos con 195 casos confirmados de #Sarampión y una gran campaña de vacunación (…) Para una ciudad de 9.5 millones de habitantes, 195 casos no parecen ser muchos, sin embargo es un virus muy contagioso, @nadgasman.



🎙️ @warkentin

🔴https://t.co/mt5UbficME pic.twitter.com/tZeuFBG6LW — Así Las Cosas (@asilascosasw) February 11, 2026

TE PUEDE INTERESAR: Sarampión en México: En abril el país debe contener el virus o podría perder su estatus ante la OPS

¿Qué ocurrió con el primer fallecimiento por sarampión?

Aclaró que la bebé que es considerada el primer caso de fallecimiento en la capital, “tenía 3 meses y falleció a finales de diciembre en la Ciudad de México, pero se notificó como causa de muerte el sarampión el día de ayer”, esto debido a que “mientras la bebé estuvo en el hospital el examen salió negativo, solo salió positivo después de fallecida, el comité de expertos de Epidemiología dictaminó la defunción y eso se dio apenas el día de ayer”.

La funcionaria lamentó el fallecimiento que dijo “demuestra que en bebes y personas desnutridas o con inmunodeficiencia, el sarampión puede ser grave”.

TE PUEDE INTERESAR: Sarampión: ¿En qué estados ya es obligatorio usar el cubrebocas y en qué espacios físicos?

¿Cómo se dispararon los contagios en 2026?

El contagio en la Ciudad de México, puntualizó “se ha dado en su mayoría en 2026; en 2025 se tuvieron durante muchas semanas solo 6 casos en agosto y luego hasta noviembre, y a principios de diciembre hubo un brote comunitario en Álvaro Obregón y eso disparó el contagio”.

“Ayer tuvimos 11 nuevos casos confirmados y el promedio ha bajado de enero a la fecha, por ello se refuerza la vacunación incluso en espacios públicos”.

La autoridad sanitaria reiteró que el Sarampión CDMX es altamente contagioso, por lo que insistió en no bajar la guardia.

TE PUEDE INTERESAR: Sobre epidemia de Sarampión y la estrategia de vacunación

¿A quién le corresponde la vacuna contra el sarampión?

La vacuna contra el sarampión dijo corresponde a niños y niñas de 12 meses y año y medio, pero actualmente se vacuna a bebés desde los 6 meses con la dosis cero que da cierta inmunidad, por lo que la vacunación es de 6 meses a 49 años, estos últimos deben tener dos dosis.

“si después de los 10 años no te has vacunado, vacúnate, sino tienes las dos dosis vacúnate”.

Y enfatizó que personas de “edades mayores de 50 no ganan nada vacunándose, ya tienen inmunidad”.

💉🇲🇽 Frente al sarampión, reforzamos las campañas de vacunación en comunidades y espacios colectivos para proteger a todas y todos. 🫂



✨🙌🏾 Porque prevenir es un acto de justicia social en la #CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/CojKZqCgMN — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) February 11, 2026

Para conocer la ubicación de los módulos de vacunación, informó que están instalados en Centros de Salud, Metro, Central de Abasto y paraderos de RTP; se pueden consultar en un QR de la página del Gobierno de la Ciudad de México y de Salud capitalina o llamando a Locatel. Son 21 sitios en los que se vacuna hasta las 11 de la noche.