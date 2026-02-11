Prerregistro Vivienda para el Bienestar 2026: guía completa de requisitos, cómo registrarte y quiénes pueden aplicar

El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), activó el prerregistro digital para el programa Vivienda para el Bienestar, una iniciativa social enfocada en facilitar el acceso a vivienda digna a los sectores más vulnerables del país.

Este trámite representa una oportunidad para muchas familias que no cuentan con mecanismos tradicionales de financiamiento o seguridad social. Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber para registrarte paso a paso y evitar errores comunes.

¿Dónde y cómo hacer el prerregistro?

El prerregistro del Programa Vivienda para el Bienestar se realiza únicamente en línea a través del portal oficial habilitado por la Conavi: preregistropvb.conavi.gob.mx.

Importante: Este proceso es gratuito y no es necesario pagar a gestores ni intermediarios; las autoridades gubernamentales proporcionan el acceso sin costo.

Requisitos para completar el prerregistro

Tener a la mano información personal básica para llenar el formulario digital.

No ser derechohabientes de instituciones de seguridad social (como Infonavit o Fovissste).

Completar con veracidad los datos solicitados en la plataforma digital.

Cabe señalar que la validación final de los datos registrados sólo se consumará una vez que se realice el registro oficial conforme a los criterios de la convocatoria vigente.

¿Quiénes tienen prioridad para recibir los apoyos?

Aunque el prerregistro está abierto para un amplio segmento de la población vulnerable, el programa prioriza a ciertos grupos sociales, tales como:

Mujeres jefas de familia

Población de pueblos indígenas y afromexicanos

Personas adultas mayores

Personas con discapacidad

Este enfoque busca que los apoyos se dirijan primero a quienes enfrentan condiciones de mayor desigualdad habitacional.

¿Qué beneficios ofrece el programa?

Aunque el prerregistro sólo recopila información para planear y organizar la siguiente fase operativa, el objetivo de la Vivienda para el Bienestar es facilitar el acceso a soluciones de vivienda digna para familias mexicanas que no han podido entrar a esquemas tradicionales de crédito hipotecario.

Consejos para solicitantes

Evita intermediarios y trámites fuera del portal oficial.

Asegúrate de capturar datos reales y completos en el formulario.

Conserva el comprobante o captura de envío de tu prerregistro.

Mantente atento a futuras publicaciones oficiales de Conavi o la Secretaría de Bienestar sobre fechas y pasos siguientes del proceso.

El prerregistro digital es el primer paso para acceder al programa Vivienda para el Bienestar; está disponible en plataforma oficial, es gratuito y busca priorizar apoyo a grupos vulnerables que no cuentan con seguridad social ni mecanismos propios de financiamiento para vivienda.

