México planea regular el uso de inteligencia artificial en campañas con nueva reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la próxima reforma electoral que prepara su gobierno incluirá medidas específicas para regular el uso de inteligencia artificial (IA) en campañas políticas. La iniciativa, cuyo borrador ya se encuentra en revisión por la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, se prevé presentar formalmente durante la segunda semana de febrero de 2026, aunque aún no se ha confirmado una fecha exacta.

El anuncio se da en un contexto en el que la tecnología y la política se entrelazan cada vez más. La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta que permite crear contenidos manipulados, como videos, imágenes y audios falsos, capaces de influir en la opinión pública, lo que genera preocupación por posibles prácticas de desinformación durante procesos electorales. Por ello, la reforma busca establecer límites claros sobre cómo los partidos y candidatos pueden usar estas tecnologías, aunque los detalles específicos aún no se han dado a conocer.

Además de regular la IA, la reforma electoral contempla cambios en la representación plurinominal en el Congreso, ajustes en el financiamiento público para campañas y posibles modificaciones en la estructura del Poder Legislativo. Sheinbaum destacó que los partidos políticos han mostrado disposición para participar en el diálogo, con la expectativa de que la propuesta pueda discutirse y eventualmente aprobarse hacia marzo de 2026.

Expertos y analistas, incluso dentro de las Naciones Unidas, coinciden en que la regulación del uso de IA será clave para evitar la manipulación de información y proteger la transparencia electoral, especialmente en un país donde la penetración de redes sociales y plataformas digitales es cada vez mayor. La Comisión Presidencial ha señalado que la reforma no solo busca actualizar la legislación vigente, sino también adaptarla a los desafíos tecnológicos y éticos que plantea la digitalización de la comunicación política.

