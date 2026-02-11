Crisis forense en México: más de 70 mil cuerpos sin identificar y 1,451 fosas

La Crisis forense México suma más de 70 mil cuerpos sin identificar y al menos 1,451 fosas clandestinas, según datos de la Plataforma Ciudadana de Fosas.

Con datos actualizados a diciembre de 2024 en la Plataforma Ciudadana de Fosas, el director de Artículo 19, Leopoldo Maldonado señaló que la crisis forense México es de magnitudes inimaginables con más de 70 mil cuerpos sin identificar en los Semefos, y 1451 fosas en el país.

No hay coyuntura, las desapariciones son una constante en México, “la realidad se impone”, señaló Maldonado en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, a quien recordó que de acuerdo con la Ley de Desaparición de 2017, la Fiscalía General de la República es la institución “obligada a llevar un registro específico de fosas, pero no lo hay”.

Cuando las autoridades niegan/controlan el acceso a la información:



En el caso de la plataforma ciudadana de #FosasClandestinas, de @datacivica, @PDHIBERO y @article19mxca, en la #CDMX negaron la existencia de fosas y fragmentaron la información: @PoloMaldonadoG.



🎙️ @warkentin… pic.twitter.com/lJyLQl54yD — Así Las Cosas (@asilascosasw) February 11, 2026

TE PUEDE INTERESAR: “La omisión es culpabilidad”: Buscadoras denuncian retraso en hallazgo de restos en fosas clandestinas en Concordia

¿Qué revela la Plataforma Ciudadana de Fosas?

Ante la falta de información oficial, explicó que mediante el cruce de datos con fiscalías, policías estatales y medios de comunicación se ha logrado un mapeo y georreferenciación de fosas clandestinas ubicadas por municipio en la Plataforma Ciudadana de Fosas.

Esta iniciativa, impulsada por Data Cívica, el Programa de Derechos Humanos de la Ibero y Artículo 19, fue lanzada en septiembre de 2021 “con la idea de cubrir uno de tantos huecos atroces que hay en la crisis forense en México que ha dejado el Estado, que es el hueco informativo”.

La Crisis forense México también exhibe discrepancias graves en las cifras oficiales.

TE PUEDE INTERESAR: Camimex destaca crecimiento de México con minerales críticos, y llama a revisar el tema de inseguridad

¿Por qué existen discrepancias con la FGR?

Maldonado resaltó que a partir de estos datos se halló la primera discrepancia relevante: mientras la FGR reconoce únicamente 94 fosas, la plataforma ciudadana documenta 1006.

“No hay información y la poca que hay es contradictoria, revela la falta de interoperabilidad entre los sistemas de datos estatales y federales y coordinación entre autoridades federales y estatales”, afirmó.

Negó que la actualización del registro esté vinculada al caso de los mineros de Sinaloa y reiteró que la problemática de desapariciones no responde a un momento específico, sino que es estructural: “la realidad se impone”.