“La omisión es culpabilidad”: Buscadoras denuncian retraso en hallazgo de restos en fosas clandestinas en Concordia

El colectivo “Madres en Lucha por tu Regreso a Casa” denunció públicamente que la omisión, negligencia y falta de voluntad institucional, retrasó durante meses el hallazgo de restos humanos en fosas clandestinas, recién ubicadas en la zona de El Verde, en el municipio de Concordia, Sinaloa.

A través de sus redes sociales, el colectivo difundió un comunicado titulado “La omisión también es culpabilidad”, donde las integrantes del colectivo señalaron que el descubrimiento reciente no fue resultado de una acción oportuna de las autoridades, sino consecuencia directa de la insistencia constante de las familias, cuyas alertas habían estado siendo ignoradas.

“Lo que hoy se anuncia como un hallazgo, pudo haber ocurrido hace mucho tiempo si las autoridades hubieran escuchado”, — expresó el colectivo.

¿Por qué se ignoraron las alertas de búsqueda en El Verde?

De acuerdo con el posicionamiento, desde hace varios meses los familiares habían señalado ese punto como una zona prioritaria de búsqueda, solicitando la intervención de instancias locales y de la Comisión de Búsqueda, sin obtener respuesta favorable.

Las madres buscadoras denunciaron que en repetidas ocasiones, las autoridades se deslindaron de su responsabilidad, argumentando que no era de su competencia atender esa zona, lo que derivó en retrasos críticos en las labores de localización.

Asimismo, recordaron que hace tres meses, durante una mesa de trabajo formal, volvieron a exigir que se revisaran puntos específicos en El Verde, sin que se efectuaran acciones concretas.

“Una vez más, nuestras peticiones cayeron en oídos sordos, mientras el tiempo —que es vida para nosotros— seguía corriendo” — , destacaron las madres buscadoras.

¿Qué exigen las familias a las autoridades federales?

En el documento, las Madres en Lucha por tu Regreso a Casa dirigieron su reclamo a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las autoridades del estado de Sinaloa, a quienes responsabilizan por la falta de atención oportuna.

Entre sus principales exigencias, demandaron que la FGR entregue información completa y transparente sobre los hallazgos actuales, sin ocultamientos ni retrasos.

“Ya nos fallaron las autoridades locales; no permitiremos que la federación nos oculte la verdad”, — señaló el Colectivo.

También reclamaron una búsqueda igualitaria, sin priorizar unos casos sobre otros, y exigieron que se agoten todos los puntos previamente identificados por las familias, los cuales, aseguran, fueron ignorados durante meses.

“Nuestros desaparecidos se buscan por igual. No aceptamos que se prioricen unos casos sobre otros”, dijeron. —

En su mensaje, las madres también criticaron el actuar de instituciones locales, como la Comisión de Búsqueda y organismos de derechos humanos en Sinaloa, al considerar que han fallado en su labor de acompañamiento y empatía.

