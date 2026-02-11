¿7 contagios cada hora? La alarmante cifra del sarampión en México

En las últimas 24 horas se registraron 175 nuevos casos de sarampión en México / Anadolu

El sarampión avanza sin freno en México: en las últimas 24 horas se registraron 175 nuevos casos, lo que equivale a un contagio cada siete minutos. Descubre dónde están aplicando la vacuna, cuáles son los horarios y por qué los jóvenes de 20 a 30 años están acudiendo masivamente a protegerse.

En las últimas 24 horas se registraron 175 nuevos casos de sarampión en México, un estimado de siete contagios cada hora, para superar los nueve mil desde la presencia del primer brote en 2025.

La Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología, informó que se contabilizan nueve mil 74 el número de casos confirmados acumulados y se mantiene en 28 la cifra de personas muertas.

¿Cuántos contagios acumulados hay por el brote de sarampión?

En tanto, continúan las filas en los módulos itinerantes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México donde el sector salud lleva a cabo la Campaña Preventiva de Vacunación Triple Viral, Sarampión, Rubéola y Parotiditis, también conocida como paperas.

Aunque el horario anunciado es de 9 de la mañana a las 2 de la tarde, si las dosis destinadas para el día se terminan antes, ahí concluye las aplicaciones hasta el día siguiente.

La vacunación contra el sarampión es una de las principales acciones para prevenir brotes y proteger la salud de la población. 💉



Las vacunas son gratuitas y están disponibles en las unidades de salud. 🏥



Acude a tu unidad y completa el esquema de vacunación. pic.twitter.com/x15YWKsCGS — SALUD México (@SSalud_mx) February 11, 2026

¿Dónde se aplica la vacuna contra el sarampión en CDMX?

Tras un recorrido, se observó que los módulos instalados en la zona suroriente de la capital, aplican de manera normal y continúa las vacunas a las poblaciones de entre 10 y 49 años.

Las enfermeras de estos módulos indicaron que las aplicaciones no han cesado y solo paran cuando se terminan los dosis del día, al tiempo que recordaron que sábados y domingos continuarán las aplicaciones.

En esta zona la mayoría de los usuarios son jóvenes de entre 20 y 30 años, así como niños y niñas, quienes consideran que han recibido una buena atención y no han tenido que esperar más que 40 minutos en la fila para su inoculación.

