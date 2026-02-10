Sedena comprará 10 helicópteros y drones para la Fuerza Aérea Mexicana

El Gobierno de México fortalecerá la capacidad operativa de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) con la adquisición de 10 helicópteros multipropósito y aeronaves no tripuladas de alcance estratégico. Durante la ceremonia oficial en la Base Aérea No. 1, la presidenta Claudia Sheinbaum y el general Ricardo Trevilla destacaron la sólida relación con el Comando Norte de EE. UU. y el compromiso de la institución con la soberanía nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México debe cuidar celosamente su soberanía nacional México ante las constantes amenazas que ha vivido a la independencia y es que enfatizó, no siempre vinieron del extranjero.

Durante la ceremonia con motivo del 111 Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) en la Base Aérea Militar No.1 de Santa Lucia, la Primera Mandataria lanzó una crítica a los que dijo, abrieron la puerta a intervenciones de otros países.

“Cuando se traiciona la voluntad popular, se pone en riesgo a la nación entera. La Marcha de la Lealtad nos recuerda que ningún gobierno puede sostenerse si se desconecta de las demandas y los anhelos del pueblo, nos recuerda también que México debe cuidar celosamente su soberanía, porque a lo largo de la historia, las amenazas a nuestra independencia no siempre vinieron de fuera, sino también de quienes abrieron la puerta a la injerencia extranjera”. —

¿Qué mensaje envió la presidenta durante el aniversario de la FAM?

Acompañada de la gobernadora Delfina Gómez, y de los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y de Marina, Raymundo Pedro Morales, indicó que se rinde “homenaje a la Fuerza Aérea Mexicana” al ser una institución que encarna el propósito de servicio, entrega y compromiso con la gente y la nación.

Previamente el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, destacó la coordinación con el Departamento de Guerra de Estados Unidos, a través de su Comando Norte, ya que es sólida y fuerte.

“El vínculo que mantenemos con el Departamento de Guerra de Estados Unidos, a través de su Comando Norte, es sólido y fuerte porque se basa en valores que compartimos las fuerzas armadas, como el honor, la lealtad, el respeto, y el patriotismo. Valores que aplicados bajo los principios acordes a la política exterior mexicana, en los que se basa nuestra relación bilateral, y que son la reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y a la soberanía territorial nos permitan alcanzar objetivos comunes en beneficio de la población de ambos países”. —

¿Qué planes tiene la Fuerza Aérea Mexicana para fortalecer sus capacidades?

Señaló que ante los desafíos presentes y futuros la Fuerza Aérea Mexicana impulsará la actualización permanente de su flota aérea con la adquisición de 10 helicópteros multipropósito, un avión de transporte pesado, y 6 aeronaves pilotadas a distancia de alcance estratégico con el propósito de fortalecer sus capacidades operativas y cumplir diversas misiones en beneficio del pueblo de México.

Destacó que la FAM con sus aviones y helicópteros militares cumplen misiones y llevan alivio a la población ante una necesidad pública o un desastre.

