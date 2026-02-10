De la planta militar a los Cárteles: el misterio de los 137 mil cartuchos hallados en zonas de guerra

La presidenta Claudia Sheinbaum exigió una investigación formal tras revelarse que miles de cartuchos calibre .50 provienen de una planta militar estadounidense. El Gobierno de México sumará este hallazgo a su demanda contra armadoras.

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó que se investigue lo publicado en el medio estadounidense The New York Times, sobre el uso de cárteles mexicanos de municiones calibre 50, provenientes de la Planta ubicada Lake City para el Ejército de Estados Unidos.

Durante la mañanera dese Palacio Nacional, la Primera Mandataria indicó que dicha solicitud se adjuntará a la demanda que el gobierno mexicano tiene contra armadoras del país vecino.

“Estamos evaluando que las demandas que tenemos contra las armadoras incluyan esta parte, es una empresa privada que comercializa estos armamentos aunque sean del uso exclusivo del Ejército de Estados Unidos, entonces es muy importante que se investigue, cómo estas armas que comercializa esta empresa privada llegan a manos de la delincuencia organizada en nuestro país”. —

¿Qué se sabe sobre el origen de las municiones aseguradas?

Y es que previamente, el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, confirmó el registro de municiones creadas para el ejército estadounidense, utilizadas por cárteles mexicanos.

“Por lo que se refiere específicamente a los cartuchos calibre 50 que usted menciona, desde el registro que tenemos en la Secretaría de Defensa Nacional, de los cartuchos asegurados, desde 2012 a la fecha son 137 mil cartuchos, de esos el 47% provienen de esa empresa, que han sido comercializados en las armerías del sur de Estados Unidos”. —

¿Qué dijo Sedena sobre el uso de armas exclusivas del Ejército?

Por cierto que fue cuestionado sobre la iniciativa de legisladores de Chiapas a la Cámara de Diputados para permitir a policías estatales portar armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano, el titular de Sedena aseguró que ello ya se hace en regiones prioritarias.

“La misma Ley General de Armas de Fuego y Control de Explosivos permite que cuando se considera conveniente y a solicitud de los gobiernos de los estados, se analiza por parte de la Sedena y esta dependencia puede autorizar algunas policías por supuesto siempre y cuando cumplan algunos requisitos… Sinaloa es uno de ellos, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua… ametralladoras, calibre 762 y 556… inclusive fusiles que son automáticos, los puede utilizar la policía, únicamente semi automáticos pero también se les puede autorizar bajo algunas circunstancias”. —

De los cartuchos provenientes de Estados Unidos dijo han sido asegurados en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua y en menor cantidad en Michoacán y Guerrero.

Respecto a las armas aseguradas, detalló que en la presente administración se han asegurado 18 mil armas largas y cortas de las cuales alrededor del 78% provienen de Estados Unidos, del armamento calibre 50, se han asegurado 215 armas, lanza granadas calibre 40 se aseguraron 20, lanzacohetes 13 y ametralladoras 273.

