¿Candidatos bajo la lupa? La propuesta de Sheinbaum tras nexos de alcaldes con el CJNG

La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una propuesta contundente para “blindar” las próximas elecciones: una revisión rigurosa a todos los candidatos y sus recursos.

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso que exista una revisión rigurosa de los recursos utilizados en las campañas electorales y sobre todo, de los candidatos de todos los partidos políticos para evitar casos como la detención de Diego Rivera Navarro, acusado de tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, además de liderar una red de extorsión en contra de empresarios en Tequila, Jalisco.

¿Qué papel tendría el INE en la revisión de campañas?

Durante la mañanera en Palacio Nacional, la presidenta destacó la necesidad de la colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Pues tiene que haber una revisión, es parte tanto la mayor fiscalización electoral de los recursos que se utilizan en las campañas, como una investigación de todos aquellos que se presenten como candidatos o candidatas de todos los partidos políticos”. —

-“¿Una revisión, una vinculación que haya entre el INE y la investigación", se le cuestionó

-“Sí, así es, debe haber, con las distintas instancias del gobierno federal y gobiernos locales”, respondió la presidenta.

¿Cómo respondió a los señalamientos contra partidos políticos?

Así mismo respondió a quienes señalaron a Morena por tener en sus filas personajes que tienen pendientes con la justicia.

“Han detenido presidentes municipales de pues prácticamente todos los partidos políticos creo que son seis la mayoría de los presidentes municipales son de buenos ya en todo caso que la gente evalúe su trabajo pero bueno ha habido casas como el caso de la alcalde de Tequila en el Estado de México el caso de Teuchitlán que hace poco que hace un rato se mencionó qué era el alcalde de movimientos ciudadano entonces el tema es ser impunidad de que ningún alcalde no importa de qué partido político si hay pruebas pues no esté haciendo asuntos ilegales pero lo quisieron colocar ahora como que hay es el gobierno y es morena y es que es absurdo y todo es para esconder a García Luna porque de eso no habla nunca”. —

La semana pasada la Jefa del Ejecutivo Federal señaló que la investigación contra Rivera Navarro, no obedece a una persecución política, sino al seguimiento de “muchísimas denuncias” ciudadanas presentadas ante las autoridades.

