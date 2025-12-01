Datos biométricos IMSS Digital: ¿Es real que te bloquean el pago de tu pensión si no los registras en la app?

¿Es real que te bloquean el pago de tu pensión si no registras datos biométricos en la app IMSS Digital? / mikkelwilliam

El uso de datos biométricos a través de la aplicación IMSS Digital ha generado muchas preguntas y confusión en los últimos días luego de que comenzó a circular la idea de que, si las personas adultas mayores no registraban sus biométricos, el pago de su pensión sería bloqueado.

Sin embargo, ya se aclaró qué hay detrás de esto y aquí te lo explicamos de qué se trata.

¿Para qué sirve la app IMSS Digital?

La aplicación IMSS Digital deja que los usuarios realicen trámites como obtener el Número de Seguridad Social, consultar semanas cotizadas, revisar la vigencia de derechos, agendar citas de Medicina Familiar, solicitar constancia de no derechohabiencia, corregir datos del asegurado y reimprimir la cartilla, entre otros.

Además, también integra funciones relacionadas con la Pensión Digital.

¿Qué pasa si no se registran los datos biométricos en la app del IMSS?

Infodemia, programa del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, salió a desmentir la versión que anda circulando. A través de su cuenta en X explicó que es completamente falso que el pago de la pensión esté condicionado al registro de datos biométricos en la app IMSS Digital.

Si bien el sistema de enrolamiento biométrico, señalaron, sirve para reforzar la seguridad, prevenir robo de datos y evitar la suplantación de identidad. No registrarte no bloquea ni retrasa el pago de tu pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social.

❌ Falso que el “pago de la pensión” puede ser bloqueado si no se registran los datos biométricos en la app IMSS Digital



¿Es obligatorio registrar los datos biométricos en la app del IMSS Digital?

Si bien el registro ayuda a mejorar el proceso de los trámites digitales del IMSS, en realidad no es obligatorio para seguir recibiendo tu pensión. De hecho, el aplicativo Mi Pensión Digital te ayuda en el proceso de solicitud de pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez (ley 73 y 97).

¿Hay fecha límite para registrar los biométricos en IMSS Digital?

No hay una fecha límite para registrar los datos biométricos en el IMSS y tampoco hay sanciones ni bloqueos en los pagos de la pensión.

