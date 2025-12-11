¿Heredar una pensión del IMSS? Así puedes solicitarla aunque no seas familiar directo tras el nuevo fallo de la Suprema Corte

Billetes de 500 pesos mexicanos con la imagen de Benito Juárez, expresidente de México. / Bloomberg Creative Photos

La Suprema Corte liberó un nuevo criterio que cambia por completo la forma en que el IMSS decide a quién sí le reconoce una pensión por ascendencia. Hasta ahora, el reglamento solo permitía heredarla a padres, abuelos y bisabuelos del trabajador y cualquier otro familiar quedaba fuera sin importar si había dependido económicamente de él o si le brindaba cuidados.

El caso que detonó todo este cambio ocurrió luego de que una mujer, tía del trabajador fallecido, solicitó la pensión argumentando que ella lo había criado y sostenido económicamente durante más de 40 años, pero el IMSS le negó el derecho únicamente porque no era ascendiente directo, según reveló la revista Proceso este lunes.

Con el fallo, emitido el 11 de noviembre, la Corte establece que lo relevante no es el parentesco “en línea recta”, sino la relación “real”, es decir, cuidado, crianza, acompañamiento y dependencia económica comprobable. Si esa relación existió, la pensión puede heredarse incluso si se trata de hermanos, tías, primos, cuidadores u otros familiares que hayan acompañado y apoyado al trabajador fallecido durante años.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión IMSS 2026: ¿Cuándo cae el primer pago del año para los derechohabientes? Estos son todos los detalles

¿Quiénes pueden heredar una pensión del IMSS con el nuevo criterio?

Cualquier persona que haya tenido una relación demostrable de cuidado, apoyo económico, asistencia mutua o crianza con el trabajador fallecido, aun cuando no exista un parentesco directo.

¿Cuáles son los requisitos para pedir la pensión heredada del IMSS?

De acuerdo con la información publicada por Proceso, para solicitarla se necesita acreditar:

Dependencia económica respecto del asegurado fallecido.

Convivencia prolongada y un vínculo real de cuidado, afecto, asistencia mutua o crianza.

Que la negativa del IMSS se originó únicamente por no ser familiar directo.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión Bienestar: ¿Cuál es el monto exacto que depositarán en enero 2026?