Convocatoria licenciatura UNAM 2026: Las 15 carreras que piden más aciertos y podrían dejarte sin lugar

En la convocatoria UNAM 2026, la competencia por las 15 carreras con más demanda obliga a los aspirantes a buscar el puntaje perfecto para asegurar su ingreso a la licenciatura.

Si tienes la mira puesta en la UNAM, la convocatoria de la licenciatura UNAM 2026 ya está aquí y es momento de ponerse las pilas. Sabemos que entrar no es fácil, especialmente porque existen 15 carreras que piden más aciertos que el resto y, por su altísima demanda, podrían dejarte sin lugar si no logras un puntaje casi perfecto. Para que no te tome por sorpresa el día del examen, aquí te decimos cuáles son esas licenciaturas para asegurar tu ingreso en el ciclo 2026-2027.

¿Cuántas carreras hay en la UNAM?

Actualmente, la máxima casa de estudios cuenta con una oferta de 133 carreras en total, las cuales se imparten bajo tres modalidades distintas: escolarizada, abierta y a distancia.

TE PUEDE INTERESAR: Convocatoria UNAM: Guía paso a paso de cómo realizar el registro para el examen de ingreso a la licenciatura 2026

¿Cuáles son las carreras más demandadas en la UNAM?

La competencia está principalmente en 15 licenciaturas, las cuales reciben la mayor cantidad de solicitudes cada año:

Medicina Derecho Psicología Administración Contaduría Arquitectura Cirugía Dental Enfermería Medicina Veterinaria Pedagogía Ingeniería en Computación Relaciones Internacionales Diseño y Comunicación Visual Economía Química Farmacéutico Biológica

¿Cuántos aciertos pide la UNAM en 2026?

La UNAM no pide un puntaje mínimo; el ingreso se define por la ley de la oferta y la demanda. O sea, entre menos cupo tiene una carrera y más personas la solicitan, el número de aciertos necesarios es mucho mayor.

¿Cuál es el máximo de aciertos en la UNAM?

El puntaje perfecto en el examen de la UNAM es de 120 aciertos, una hazaña lograda en 2025 por cuatro aspirantes: Anna Sofía Pérez Gordillo y Daniela Villalobos, quienes ingresaron a la Facultad de Medicina; así como Lizette Jaqueline Cruz Gómez y Bruno García Gómez, quienes obtuvieron su lugar en la Facultad de Ingeniería.