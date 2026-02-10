Nezahualcóyotl avanza en movilidad, agua y vacunación con obras prioritarias

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Como parte de los 100 objetivos de la actual administración federal, está la atención municipal, en el caso de Nezahualcóyotl, compartió su alcalde, Adolfo Cerqueda, se atienden y se avanza en obras en Nezahualcóyotl relacionadas con movilidad, infraestructura, agua y vacunación.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el edil afirmó, “estamos por concluir una obra histórica, que es el Periférico Oriente desde el Bordo de Xochiaca a la Calle 7”, zona que admitió había sido “olvidada” y ahora represdeenta un área segura, pues históricamente era tierra de nadie y zona de riesgo y falta de seguridad.

¿Qué acciones se realizan para mejorar la movilidad en el municipio?

Recordó que el cúmulo de personas que llegan al Metro Pantitlán llegan de diversas localidades, por lo que conjuntamente el gobierno federal y el de la gobernadora Delfina Gómez realiza un cabildeo con las rutas existentes.

Movilidad del Estado de México realiza una labor importante ahora en la sustitución de algunas unidades y ampliar las rutas de Mexibús de la avenida Vicente Villada hasta la Unidad Izcalli, tema que permitirá el uso de un mayor número de personas evitando así la aglomeración de camionetas colectivas.

En dos o tres semanas a más tardar, dijo estaría completo el puente que colapsó en 2017, dejando solo un puente en Periférico.

SICT, dijo, intervino ese puente y en septiembre se daría la inauguración de la primera etapa, para luego intervenir el otro sentido, favoreciendo a quienes se trasladan del oriente hacia Ecatepec y el sur de la Ciudad de México tendrán mayor movilidad.

Respecto a la pavimentación, el gobierno federal donó 10 trenes de pavimentación a 10 municipios.

¿Cómo se atienden los temas de agua, inundaciones y vacunación?

Respecto al agua, dijo, se realiza una intervención importante en pozos, uno de ello sale de operación, pero se está terminando la perforación de otro en sustitución, afirmó que para este año se espera recuperar el caudal, que dependen en más del 75% del Sistema Cutzamala.

Asimismo, habló de intervención de obras en colectores para evitar las inundaciones vividas el año pasado, y se compró una bomba tipo Thompson para el desazolve.

¿Cómo vamos en vacunación en Neza?

En sustitución de banquetas y senderos seguros ya se contempla la accesibilidad para las personas con discapacidad. El reordenamiento urbano puede ser incómodo, pero hizo un llamado al comercio a tener las banquetas limpias para la mejor movilidad de los peatones.

En el municipio con casi 1 millón 380 mil personas, la vacunación es prioritaria, por ello, compartió que la vacuna contra el sarampión está disponible para personas menores de 50 años, con módulos en

