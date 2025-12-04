Nezahualcóyotl será el primer Polo de Bienestar del Edomex, confirma Sheinbaum

El municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, será el primer Polo de Bienestar, confirma la presidenta Sheinbaum, su alcalde celebra.

El municipio de Nezahualcóyotl será el primero en albergar un Polo de Bienestar, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina. Explicó que la elección del municipio respondió a la disposición del edil Adolfo Cerqueda, quien ofreció un terreno apto para desarrollar este nuevo modelo de impulso económico.

Sheinbaum detalló que los Polos de Bienestar integrarán parques industriales, vivienda, servicios públicos, espacios productivos y nuevas oportunidades para sectores como el manufacturero, logístico y de servicios. Para ello, dijo, se requieren espacios amplios que permitan instalar empresas, construir vivienda y fortalecer la actividad económica local. “Nezahualcóyotl levantó la mano y presentó las condiciones para hacerlo posible”, subrayó la mandataria.

Proyecto industrial, inversión histórica y empleos para la región

En su primera etapa, el POLO DE BIENESTAR contempla una inversión aproximada de 800 millones de pesos y la generación de 4,500 empleos directos, lo que representa un impulso económico inédito para Nezahualcóyotl y los municipios vecinos.

El Estado de México ha generado más de 133 mil empleos durante la actual administración, equivalente al 3% del total nacional, cifra que Sheinbaum atribuyó a las condiciones favorables para la inversión y el desarrollo de proyectos productivos.

El nuevo Polo contará además con una ubicación estratégica, rodeada de viviendas, escuelas, hospitales y rutas de transporte público, lo que permitirá que miles de familias accedan a nuevas fuentes de empleo sin recorrer largas distancias.

