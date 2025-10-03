¿Hay riesgo en el puente vehicular limítrofe entre Neza e Iztacalco? Aquí lo que sabemos

Autoridades realizaron la evaluación de la estructura del puente limítrofe entre Naza e Iztacalco que presenta desgaste.

El Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl dio a conocer que, tras una valoración técnica realizada por personal de Obras Públicas, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, se determinó que el puente vehicular ubicado en avenida Pantitlán y calle 7, en los límites con la alcaldía Iztacalco, no representa peligro para los automovilistas.

Revisión y mantenimiento preventivo

De acuerdo con la evaluación, la estructura no presenta riesgo estructural, por lo que la circulación vehicular puede realizarse con seguridad. No obstante, se detectó un desgaste natural en el neopreno que amortigua la viga del puente, consecuencia del uso constante de la infraestructura.

Las autoridades señalaron que, como medida preventiva, el puente será rehabilitado en los próximos días, con el objetivo de garantizar su óptimo funcionamiento y conservarlo en buen estado.

Seguridad para la ciudadanía

El Gobierno municipal reiteró que no existe ningún peligro al transitar por este puente y aseguró que continuará con las labores de supervisión y mantenimiento en coordinación con las autoridades federales y capitalinas.

ahz.

