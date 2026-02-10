¿Es real la baja de homicidios? Francisco Rivas cuestiona datos de Claudia Sheinbaum

En un balance de seguridad la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reducción del 42% en los homicidios dolosos a nivel nacional. En entrevista con el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas dijo que existe un debilitamiento en la calidad de las cifras, algunos datos son anómalos y por sí mismo no es suficiente.

Rivas informó que hay mejoras, pero no soluciona el problema de depender de una estrategia federal porque se deben reconstruir las policías estatales y municipales, la capacidad de las fiscalías, la protección a las autoridades y la construcción de instituciones sólidas para combatir la corrupción en contra de quienes toman las decisiones políticas.

TE PUEDE INTERESAR: Mineros secuestrados en Sinaloa fueron confundidos con grupo criminal: Harfuch

¿Qué advierte sobre las cifras de homicidios?

“Son los primeros que deberían ser sancionados, son los que inhiben esa capacidad de ir contra un grupo delictivos, muchos gobernadores y autoridades tienen nexos abiertos con esta delincuencia hay protección en el combate de cierto grupo y se le permite a otro crecer”. — Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano

El director del Observatorio Nacional Ciudadano dio a conocer que los datos no dicen exactamente que la reducción fue del 42 por ciento, la información aún no está disponible y se basaron en los primeros 14 meses de la administración de Claudia Sheinbaum donde la disminución de homicidios era menor del 27%, sin embargo, hay que tomar en cuenta la forma en la que se presentan los datos.

Aspectos que indican el debilitamiento de las cifras:

El dato de los homicidios no cuenta con el hallazgo de fosas clandestinas , la categoría que utilizan es otros delitos que atentan con la vida e integridad personal.

, la categoría que utilizan es otros delitos que atentan con la vida e integridad personal. Las muertes violentas que no se investigaron y no se clasificaron adecuadamente.

Otros indicadores:

El crecimiento en la percepción de seguridad.

Operativos de seguridad donde se han realizado detenciones y aseguramientos.

La capacidad del estado de sancionar los delitos, el cual habrá empeorado por la reforma judicial debido a la calidad de los juzgadores que entorpece el acceso a la justicia y el sistema penitenciario que sigue bajo un autogobierno.

¿Existen condiciones para afirmar una mejora en seguridad?

“Todavía no hay condiciones para decir que estamos mejor, hay algunos resultados importantes de este gobierno, pero también hay aspectos que siguen inhibiendo el que logremos darle la vuelta a este problema, a esta crisis de violencia que tenemos como es la impunidad, el manto de impunidad que gozan gobernadores, alcaldes, que han sido señalados, incluso se les ha retrasado la visa en Estados Unidos y en nuestro país nadie los toca”. — Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano

Rivas mencionó que es evidente que hay un cambio en la estrategia de seguridad porque en el sexenio pasado había una narrativa que no estaba acompañada de acciones; actualmente si hay definición de prioridades, persecución a criminales y dio el ejemplo del Operativo Enjambre el cual tienen un gran impacto en términos de corrupción, en la vida pública y la delincuencia organizada.

Síguenos en Google News y encuentra más información