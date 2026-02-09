Alertan que el crimen organizado coopta candidaturas desde campañas electorales

El crimen organizado en las próximas elecciones representa un riesgo para la democracia en México, advirtió el director de Integralia, Luis Carlos Ugalde.

Luego de la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro y ante la próxima jornada electoral en la que estarán en disputa más de mil cargos a nivel federal, el director de Integralia, Luis Carlos Ugalde, advirtió que “la cooptación-captura empieza en las campañas, cuando un candidato quiere serlo, y tiene que irle a tocar la puerta al jefe criminal, como Rubén Rocha, por cierto, le expresó a un periodista hace algún tiempo”, por lo que propone a las autoridades federales algunas acciones con las que se podría recuperar los territorios en los que ahora el poder está en manos del crimen organizado elecciones.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el director de Integralia refirió que si se quiere ser candidato en México, y de acuerdo con declaraciones en privado de algunos candidatos:

Tienes que ir a pedir permiso -al crimen organizado- y si no te lo dan no compites, y si te lo dan y luego se arrepienten y te piden que te bajes y no lo haces. te levantan, te ejecutan a ti o a tus parientes”. —

¿Cómo influye el crimen organizado en las candidaturas?

Y señaló que además de la cooptación de candidatos “es probable que ya el crimen organizado en algunas regiones del país, promueve candidaturas propias de personajes que a lo mejor son integrantes de partidos, pero que en realidad son parte de las células criminales, para que compitan de manera directa”.

Ante este fenómeno, dijo, las acciones “son superficiales”, y afirmó que “la protección del Estado no sirve, esa protección tenemos que repensarla”.

¿Qué propuestas plantea el especialista para proteger las elecciones?

Siendo “el tema más grave de sobrevivencia de la democracia en México”, recomendó:

Que el Estado mexicano recupere a lo largo de los próximos 15 años esos territorios que han sido capturados por el crimen organizado. “Sé que el gobierno está tomando decisiones, capturó al alcalde de Tequila, yo no sé si es una acción contundente, pero es el tema nodal”.

“Suspender las elecciones tradicionales en los municipios donde el crimen manda… para proteger los territorios y el Estado de derecho se podría hacer una excepción temporal… vamos a elegir a las autoridades desde la Cámara de Senadores o desde el Congreso del Estado mediante un mecanismo que garantice que las personas designadas no tengan nada que ver con el crimen organizado. Y que ya en el cargo se les otorgue una protección especial, para no ser capturados en campo”.

El voto electrónico “para la gente no tenga que ir a hacer cola y estar en las casillas sometida a la coacción”.

“para la gente no tenga que ir a hacer cola y estar en las casillas sometida a la coacción”. Que se anulen casillas con más facilidad cuando haya indicios de que el crimen organizado pudo haber actuado días antes, que el INE pueda hacer una investigación, porque hoy solo puede anular cuando hay una queja, pero nadie quiere actuar ante la Fiscalía.

Luis Carlos Ugalde señaló “estamos normalizando que en el 40% del territorio nacional las elecciones son un formalismo porque quien gobierna ahí es elegido con la complacencia y el apoyo incluso de las comunidades”. Por ello, lamentó que en 2027, “vamos a tener la réplica del control territorial, el crimen organizado va delegando el legado de control”.

