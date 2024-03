En ciertos estados hay presencia y mando del narcotráfico: Ramón Castro

Ramón Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), declaró que en ciertos estados del país prevalece la presencia y mando del narcotráfico, situación que ocurre hasta en el Gobierno Federal.

Hay municipios en los que se debe pagar derecho de piso, y las parroquias deben pedir permiso al crimen organizado para que el párroco pueda transitar libremente, aseguró Ramón Castro.

Las reuniones entre obispos y sacerdotes con los cárteles no son la “mejor metodología” para llegar a la paz, dijo el secretario de la CEM, pero “en casos de emergencia y necesidad no queda otra opción”, no pueden negarse a tener un diálogo e intentar hacer un convenio entre las bandas criminales; como pastores viven en la primera fila todas las consecuencias de la realidad de un país herido.

El pastor señaló que ellos tienen “otros datos, los datos de la realidad cotidiana, del México herido”; ante la situación, se creó la Agenda Nacional por la Paz, que se presentará ante los candidatos presidenciales el 11 de marzo, con la “esperanza de que ellos escuchen la vivencia y la realidad del pueblo de México”.