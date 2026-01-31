PAN denuncia “narco pacto” en el gobierno y exige anular elecciones por crimen organizado

Ricardo Anaya se pronunció por darle más poder a los ciudadanos y no más poder al poder.

Está tarde concluyó la sesión plenaria de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), que estuvieron acompañados por su dirigente, Jorge Romero.

Al término de su reunión y de cara al nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso Mexicano, los panistas sentenciaron que defenderán los intereses de la ciudadanía.

🔵 Conferencia de Prensa desde el Senado de la República de la plenaria de las y los Senadores de Acción Nacional. https://t.co/Um2uNjWBK4 — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) January 31, 2026

¿Qué postura fijó el PAN frente al partido en el poder?

Aseguraron que en México, Morena, el partido en el poder, mantiene un “narco pacto”, que debe acabar.

El PAN anunció que impulsará una agenda legislativa estructurada en siete ejes: democracia y combate a la corrupción; seguridad; justicia; desarrollo económico; desarrollo social; medio ambiente, y política exterior, informó Elías Lixa.

Debido a que en México existe un “narco pacto” en el Gobierno Federal y en varios estados de la República, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, reiteró su reto a la presidenta para que incluya en la Reforma Electoral la nulidad inmediata de cualquier elección y la extinción de un partido político si se comprueba que hubo injerencia y dinero del crimen organizado en los procesos electorales.

En rueda de prensa, durante la Reunión Plenaria de @SenadoresdelPAN, nuestro Presidente Nacional @JorgeRoHe y nuestros coordinadores parlamentarios @RicardoAnayaC y @eLiasLixa, junto con las y los Senadores panistas, rechazamos toda #ReformaElectoral que le dé más poder al poder… pic.twitter.com/SsjkDyA4bm — Acción Nacional (@AccionNacional) January 31, 2026

¿Qué planteamientos se hicieron desde la bancada panista en el Senado?

En tanto, el líder de la bancada panista en el Senado, Ricardo Anaya, se pronunció por darle más poder a los ciudadanos y no más poder al poder.

El líder de la bancada en la Cámara alta apuntó que el partido en el poder se adueñó ya no solo del Ejecutivo, sino también del Legislativo; inventó una Reforma Judicial para “instaurar un régimen de corte autoritario” y luego se fue por todos los órganos autónomos, IFT, INAI, CONEVAL y COFECE.

“Aquí en el Senado lo vivimos. Aquí, a punta de órdenes de aprehensión y de carpetas de investigación, construyeron la mayoría calificada. Sacaron el 54% la oposición el 46% y usando fiscalías de los estados construyeron la mayoría calificada”. — Ricardo Anaya

En otro tema, Anaya Cortés se refirió a las conclusiones “grotescas, encubridoras y profundamente inverosímiles” que el gobierno dio en torno al descarrilamiento del Tren Interoceánico, en el que murieron 14 personas y hubo casi 100 heridos, y se responsabilizó a un chofer que iba a 65 kilómetros por hora.

Por lo que, a nombre del GPPAN, exigió que se forme una comisión de expertos independientes, con especialistas internacionales, para que se haga justicia.

Decir que todo fue culpa del maquinista es insultar la inteligencia de México. Hubo corrupción, hubo advertencias y hubo muertos. Rechazamos el encubrimiento y exigimos una investigación independiente antes de que vuelva a pasar. pic.twitter.com/6MxOLehFl5 — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) January 31, 2026

