PAN denuncia “narco pacto” en el gobierno y exige anular elecciones por crimen organizado
Jorge Romero retó a la presidenta a incluir la nulidad de elecciones en la Reforma Electoral si se comprueba injerencia del crimen organizado.
Está tarde concluyó la sesión plenaria de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), que estuvieron acompañados por su dirigente, Jorge Romero.
Al término de su reunión y de cara al nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso Mexicano, los panistas sentenciaron que defenderán los intereses de la ciudadanía.
¿Qué postura fijó el PAN frente al partido en el poder?
Aseguraron que en México, Morena, el partido en el poder, mantiene un “narco pacto”, que debe acabar.
El PAN anunció que impulsará una agenda legislativa estructurada en siete ejes: democracia y combate a la corrupción; seguridad; justicia; desarrollo económico; desarrollo social; medio ambiente, y política exterior, informó Elías Lixa.
Debido a que en México existe un “narco pacto” en el Gobierno Federal y en varios estados de la República, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, reiteró su reto a la presidenta para que incluya en la Reforma Electoral la nulidad inmediata de cualquier elección y la extinción de un partido político si se comprueba que hubo injerencia y dinero del crimen organizado en los procesos electorales.
¿Qué planteamientos se hicieron desde la bancada panista en el Senado?
En tanto, el líder de la bancada panista en el Senado, Ricardo Anaya, se pronunció por darle más poder a los ciudadanos y no más poder al poder.
El líder de la bancada en la Cámara alta apuntó que el partido en el poder se adueñó ya no solo del Ejecutivo, sino también del Legislativo; inventó una Reforma Judicial para “instaurar un régimen de corte autoritario” y luego se fue por todos los órganos autónomos, IFT, INAI, CONEVAL y COFECE.
“Aquí en el Senado lo vivimos. Aquí, a punta de órdenes de aprehensión y de carpetas de investigación, construyeron la mayoría calificada. Sacaron el 54% la oposición el 46% y usando fiscalías de los estados construyeron la mayoría calificada”.— Ricardo Anaya
En otro tema, Anaya Cortés se refirió a las conclusiones “grotescas, encubridoras y profundamente inverosímiles” que el gobierno dio en torno al descarrilamiento del Tren Interoceánico, en el que murieron 14 personas y hubo casi 100 heridos, y se responsabilizó a un chofer que iba a 65 kilómetros por hora.
Por lo que, a nombre del GPPAN, exigió que se forme una comisión de expertos independientes, con especialistas internacionales, para que se haga justicia.