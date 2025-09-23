;

Atacan a escoltas del Gobierno de Sinaloa... nieta del gobernador estaba en el vehículo

Dos escoltas de la nieta del gobernador de Sinaloa resultaron heridos en un ataque a balazos, presuntamente por intento de despojo de vehículo.

Andrea Dorantes

Los escoltas de la nieta del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fueron atacados a balazos tras un presunto intento de despojo en Culiacán.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 2 de la tarde por el bulevar Jesús Kumate en inmediaciones del Canal El 7.

¿Qué ocurrió en el ataque a balazos?

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública en Sinaloa, el ataque a balazos se derivó de un intento de despojo de vehículo.

En el incidente, resultaron heridos dos escoltas identificados como José Rodrigo ‘N’ de 50 años de edad, quien se encuentra delicado de salud, y Karina ‘N’, quien sufrió heridas por esquirlas de bala.

¿La nieta del gobernador resultó ilesa?

A través de su cuenta de X, el gobernador Rocha Moya informó que su nieta resultó ilesa.

En el ataque, un autobús de pasajeros recibió impactos de bala; sin embargo, las autoridades informaron que todos los tripulantes se encuentran a salvo.

