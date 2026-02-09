Aeropuerto de Toluca: Tren Interurbano suma nuevas rutas y conexiones

Llegar al Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) ahora es más sencillo gracias a nuevas rutas de transporte que se conectan con el Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente”. Aunque todavía no existe un tren que llegue directo al aeropuerto, ya hay servicios terrestres que facilitan el traslado desde estaciones clave del sistema ferroviario.

El Tren Interurbano opera a lo largo de 57.7 kilómetros, desde Zinacantepec hasta Observatorio, y se ha convertido en el eje para estas nuevas conexiones que buscan mejorar la movilidad entre Toluca, la CDMX y el aeropuerto.

Nuevas rutas que conectan con el Aeropuerto de Toluca

De acuerdo con información oficial y reportes recientes, ya están en operación rutas complementarias que permiten a los pasajeros acercarse al AIT desde distintos puntos:

Plaza Santín – Estación Metepec, con horario aproximado de 6:00 a 21:00 horas, pasando por vialidades principales como Paseo Tollocan.

Observatorio – Aeropuerto de Toluca, con salidas desde las 6:00 hasta las 20:30 horas y una tarifa cercana a los 150 pesos.

Cuautitlán Izcalli – AIT, disponible entre semana y fines de semana, con costo aproximado de 220 pesos.

Estas rutas no sustituyen al Tren Interurbano, pero sí aprovechan su infraestructura para ofrecer una alternativa práctica a quienes viajan con equipaje o buscan reducir tiempos de traslado.

Qué está confirmado y qué sigue en planeación

Por ahora, lo confirmado es la operación de estas rutas terrestres que conectan estaciones del Tren Interurbano con el aeropuerto. Lo que sigue en análisis es una posible conexión ferroviaria directa al AIT, la cual no ha sido anunciada oficialmente.

Mientras eso ocurre, estas nuevas opciones ya representan un beneficio claro:menos traslados en auto, mejor conexión regional y una forma más ordenada de llegar al aeropuerto desde Toluca y la Ciudad de México.