;

  • 04 FEB 2026, Actualizado 19:01

Tren Interurbano México-Toluca: Estos son los precios y horarios de ‘El Insurgente’ de Observatorio al Edomex

Checa los precios y horarios de ‘El Insurgente’ para el trayecto del Tren Interurbano México-Toluca desde la terminal de Observatorio al Edomex

El Tren Interurbano México-Toluca conecta Observatorio al Edomex con precios y horarios para el traslado de pasajeros entre ambas entidades. Conócelos.

El Tren Interurbano México-Toluca conecta Observatorio al Edomex con precios y horarios para el traslado de pasajeros entre ambas entidades. Conócelos.

Escribo para W Radio sobre temas nacionales e internacionales, con un interés particular por la políticaEdgar Herrera López

El Tren Interurbano México-Toluca, conocido como ‘El Insurgente’, ha actualizado su esquema de precios y horarios para el tramo que conecta la terminal de Observatorio con el Edomex. Para los usuarios que necesitan trasladarse entre ambas entidades, es importante que conozcas los costos vigentes y los intervalos de servicio programados. Por ello, a continuación, te los compartimos.

¿Cuánto cuesta el Tren Interurbano México-Toluca?

El costo del viaje del Tren Interurbano México-Toluca depende de tu trayecto:

Viajes dentro de CDMX

  • Observatorio ↔ Vasco de Quiroga: $15.00
  • Observatorio ↔ Santa Fe: $25.00
  • Vasco de Quiroga ↔ Santa Fe: $15.00

Viajes dentro del Edomex

  • Lerma ↔ Metepec: $15.00
  • Lerma ↔ Toluca Centro: $20.00
  • Lerma ↔ Zinacantepec: $20.00
  • Metepec ↔ Toluca Centro: $15.00
  • Metepec ↔ Zinacantepec: $20.00
  • Toluca Centro ↔ Zinacantepec: $15.00

Viajes entre CDMX y Edomex

Desde Observatorio:

  • A Lerma: $70.00
  • A Metepec: $80.00
  • A Toluca Centro: $90.00
  • A Zinacantepec: $100.00

Desde Vasco de Quiroga / Santa Fe:

  • A Lerma: $60.00
  • A Metepec: $70.00
  • A Toluca Centro: $80.00
  • A Zinacantepec: $90.00

TE PUEDE INTERESAR: Tren Interurbano “El Insurgente” concluye recorrido total tras 12 años de construcción

¿Qué horario tiene el Tren Interurbano México-Toluca?

El horario del Tren Interurbano que conecta México-Toluca cambia dependiendo de en qué terminal te encuentres:

  • Lunes a Viernes: Observatorio: 05:00 a 00:00 | Zinacantepec: 05:00 a 23:00
  • Sábados: Observatorio: 06:00 a 00:00 | Zinacantepec: 06:00 a 23:00
  • Domingos: Observatorio: 07:00 a 00:00 | Zinacantepec: 07:00 a 23:00

¿Qué estaciones funcionan del Tren Interurbano México-Toluca?

Estas son las 7 estaciones del Tren Interurbano México-Toluca en 2026:

  1. Zinacantepec (Terminal Edomex)
  2. Toluca Centro
  3. Metepec
  4. Lerma
  5. Santa Fe
  6. Vasco de Quiroga
  7. Observatorio (Terminal CDMX - Conexión con Línea 1 del Metro)

¿Dónde puedo abordar el Tren Interurbano México-Toluca?

Puedes subir en cualquiera de las estaciones mencionadas. Solo recuerda que, por seguridad y logística, el acceso se realiza exclusivamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada, la misma que usas para el Metro o Metrobús.

TE PUEDE INTERESAR: Línea 2 metro CDMX: anuncian cierres y nuevos horarios en estaciones por rehabilitación

El Tren Interurbano México-Toluca opera de Observatorio al Edomex con horarios diferenciados: de lunes a viernes desde las 05:00, sábados a partir de las 06:00 y domingos desde las 07:00 horas. El cierre de servicio en la terminal capitalina es a las 00:00, mientras que en Zinacantepec finaliza a las 23:00 horas.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad