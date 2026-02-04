Tren Interurbano México-Toluca: Estos son los precios y horarios de ‘El Insurgente’ de Observatorio al Edomex
Checa los precios y horarios de ‘El Insurgente’ para el trayecto del Tren Interurbano México-Toluca desde la terminal de Observatorio al Edomex
El Tren Interurbano México-Toluca, conocido como ‘El Insurgente’, ha actualizado su esquema de precios y horarios para el tramo que conecta la terminal de Observatorio con el Edomex. Para los usuarios que necesitan trasladarse entre ambas entidades, es importante que conozcas los costos vigentes y los intervalos de servicio programados. Por ello, a continuación, te los compartimos.
¿Cuánto cuesta el Tren Interurbano México-Toluca?
El costo del viaje del Tren Interurbano México-Toluca depende de tu trayecto:
Viajes dentro de CDMX
- Observatorio ↔ Vasco de Quiroga: $15.00
- Observatorio ↔ Santa Fe: $25.00
- Vasco de Quiroga ↔ Santa Fe: $15.00
Viajes dentro del Edomex
- Lerma ↔ Metepec: $15.00
- Lerma ↔ Toluca Centro: $20.00
- Lerma ↔ Zinacantepec: $20.00
- Metepec ↔ Toluca Centro: $15.00
- Metepec ↔ Zinacantepec: $20.00
- Toluca Centro ↔ Zinacantepec: $15.00
Viajes entre CDMX y Edomex
Desde Observatorio:
- A Lerma: $70.00
- A Metepec: $80.00
- A Toluca Centro: $90.00
- A Zinacantepec: $100.00
Desde Vasco de Quiroga / Santa Fe:
- A Lerma: $60.00
- A Metepec: $70.00
- A Toluca Centro: $80.00
- A Zinacantepec: $90.00
TE PUEDE INTERESAR: Tren Interurbano “El Insurgente” concluye recorrido total tras 12 años de construcción
¿Qué horario tiene el Tren Interurbano México-Toluca?
El horario del Tren Interurbano que conecta México-Toluca cambia dependiendo de en qué terminal te encuentres:
- Lunes a Viernes: Observatorio: 05:00 a 00:00 | Zinacantepec: 05:00 a 23:00
- Sábados: Observatorio: 06:00 a 00:00 | Zinacantepec: 06:00 a 23:00
- Domingos: Observatorio: 07:00 a 00:00 | Zinacantepec: 07:00 a 23:00
¿Qué estaciones funcionan del Tren Interurbano México-Toluca?
Estas son las 7 estaciones del Tren Interurbano México-Toluca en 2026:
- Zinacantepec (Terminal Edomex)
- Toluca Centro
- Metepec
- Lerma
- Santa Fe
- Vasco de Quiroga
- Observatorio (Terminal CDMX - Conexión con Línea 1 del Metro)
¿Dónde puedo abordar el Tren Interurbano México-Toluca?
Puedes subir en cualquiera de las estaciones mencionadas. Solo recuerda que, por seguridad y logística, el acceso se realiza exclusivamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada, la misma que usas para el Metro o Metrobús.