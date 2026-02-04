Tren Interurbano México-Toluca: Estos son los precios y horarios de ‘El Insurgente’ de Observatorio al Edomex

El Tren Interurbano México-Toluca conecta Observatorio al Edomex con precios y horarios para el traslado de pasajeros entre ambas entidades. Conócelos.

El Tren Interurbano México-Toluca, conocido como ‘El Insurgente’, ha actualizado su esquema de precios y horarios para el tramo que conecta la terminal de Observatorio con el Edomex. Para los usuarios que necesitan trasladarse entre ambas entidades, es importante que conozcas los costos vigentes y los intervalos de servicio programados. Por ello, a continuación, te los compartimos.

¿Cuánto cuesta el Tren Interurbano México-Toluca?

El costo del viaje del Tren Interurbano México-Toluca depende de tu trayecto:

Viajes dentro de CDMX

Observatorio ↔ Vasco de Quiroga: $15.00

$15.00 Observatorio ↔ Santa Fe: $25.00

$25.00 Vasco de Quiroga ↔ Santa Fe: $15.00

Viajes dentro del Edomex

Lerma ↔ Metepec: $15.00

$15.00 Lerma ↔ Toluca Centro: $20.00

$20.00 Lerma ↔ Zinacantepec: $20.00

$20.00 Metepec ↔ Toluca Centro: $15.00

$15.00 Metepec ↔ Zinacantepec: $20.00

$20.00 Toluca Centro ↔ Zinacantepec: $15.00

Viajes entre CDMX y Edomex

Desde Observatorio:

A Lerma: $70.00

A Metepec: $80.00

A Toluca Centro: $90.00

A Zinacantepec: $100.00

Desde Vasco de Quiroga / Santa Fe:

A Lerma: $60.00

A Metepec: $70.00

A Toluca Centro: $80.00

A Zinacantepec: $90.00

¿Qué horario tiene el Tren Interurbano México-Toluca?

El horario del Tren Interurbano que conecta México-Toluca cambia dependiendo de en qué terminal te encuentres:

Lunes a Viernes: Observatorio: 05:00 a 00:00 | Zinacantepec: 05:00 a 23:00

05:00 a 00:00 | 05:00 a 23:00 Sábados: Observatorio: 06:00 a 00:00 | Zinacantepec: 06:00 a 23:00

06:00 a 00:00 | 06:00 a 23:00 Domingos: Observatorio: 07:00 a 00:00 | Zinacantepec: 07:00 a 23:00

¿Qué estaciones funcionan del Tren Interurbano México-Toluca?

Estas son las 7 estaciones del Tren Interurbano México-Toluca en 2026:

Zinacantepec (Terminal Edomex) Toluca Centro Metepec Lerma Santa Fe Vasco de Quiroga Observatorio (Terminal CDMX - Conexión con Línea 1 del Metro)

¿Dónde puedo abordar el Tren Interurbano México-Toluca?

Puedes subir en cualquiera de las estaciones mencionadas. Solo recuerda que, por seguridad y logística, el acceso se realiza exclusivamente con la Tarjeta de Movilidad Integrada, la misma que usas para el Metro o Metrobús.

TE PUEDE INTERESAR: Línea 2 metro CDMX: anuncian cierres y nuevos horarios en estaciones por rehabilitación