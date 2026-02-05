Tren Interurbano para adultos mayores: ¿Aplican descuento INAPAM para viajar de México a Toluca?

Descubre si el tren 'El Insurgente' ofrece descuentos INAPAM para adultos mayores para viajar de México a Toluca.

Con la puesta en marcha de ‘El Insurgente’, muchos se preguntan si el Tren Interurbano cuenta con beneficios para adultos mayores. Para quienes planean su trayecto, te aclaramos si aplican descuento INAPAM para viajar de México a Toluca o si te toca cubrir el costo completo antes de abordar en cualquiera de las estaciones.

¿Cuánto cuesta el tren insurgente para adultos mayores?

El Tren ‘El Insurgente’, conocido también como el Interurbano México-Toluca, mantiene una tarifa general para todos los usuarios. A diferencia del Metro o el Metrobús, no se aplica un descuento con la tarjeta del INAPAM para el adultos mayores o personas con discapacidad:

Salidas desde Observatorio

Vasco de Quiroga: $15.00

Santa Fe: $25.00

Lerma: $70.00

Metepec: $80.00

Toluca Centro: $90.00

Zinacantepec: $100.00

Salidas desde Vasco de Quiroga / Santa Fe

Santa Fe o Vasco de Quiroga: $15.00

Lerma: $60.00

Metepec: $70.00

Toluca Centro: $80.00

Zinacantepec: $90.00

Salidas desde Lerma

Metepec: $15.00

Toluca Centro: $20.00

Zinacantepec: $20.00

Salidas desde Metepec

Toluca Centro: $15.00

Zinacantepec: $20.00

¿Qué necesito para viajar en el Tren Interurbano México-Toluca?

Todos los usuarios y usuarias necesitan su Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) para viajar en el Tren Interurbano México-Toluca.

La tarjeta es importante tanto para entrar como para salir de la estación, ya que el sistema calcula el costo según la distancia recorrida. Si no cuentas con ella, deberás comprar un boleto con código QR, pero lo más práctico es llevar tu tarjeta MI con saldo suficiente para evitarte las filas.

¿Cuánto cuesta el Tren Interurbano México-Toluca?

Las tarifas van desde los $15.00 hasta los $90.00 pesos, dependiendo de si tu viaje es local, o sea dentro de la CDMX o dentro del Edomex, o si vas a cruzar de una entidad a otra.