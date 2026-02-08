Sheinbaum entrega viviendas en Nuevo León y destaca recuperación del estado de bienestar

El gobierno actual busca construir bienestar con sus distintos proyectos y programas sociales, fue lo que aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al encabezar la entrega de viviendas del bienestar desde Juárez, Nuevo León.

Durante su discurso, la Primera Mandataria señaló que si bien es muy importante que haya inversión privada, hay asuntos que le corresponden al gobierno federal de lo contrario dijo, dejar todo al mercado, mucha gente queda sin acceso a lo más básico, los derechos constitucionales como la salud, la educación y la vivienda.

¿Qué implica la recuperación del bienestar según el gobierno federal?

“Hay familias que trabajaban y trabajaban y trabajaban, y no tenían un ingreso decente, o familias que trabajaban y trabajaban y trabajaban, que adquirieron un crédito del Infonavit, y cada vez debían más, en vez de que cada vez debieran menos.

Entonces, con la cuarta transformación estamos recuperando lo que llamamos el estado de bienestar, la función social del estado mexicano, y eso es muy importante.

Se construyeron más preparatorias y más universidades en el período del presidente López Obrador, pero se necesitan más, porque durante treinta y seis años se construyeron muy poquitas”.

Sheinbaum destacó que en el gobierno de la administración actual, con distintos programas se ha logrado disminuir el monto a pagar por los créditos y otras acciones que dijo, han beneficiado a cinco millones de familias en todo el país que ante el alza de montos, era imposible cubrir con sus responsabilidades.

También señaló que el límite menor de las viviendas es de 60 metros cuadrados, lo que las hace una vivienda digna, el total de viviendas para construir en este sexenio, refirió, 1 millón 800 mil viviendas.

¿Cuáles son los nuevos requisitos para acceder a los créditos de vivienda?

“Pero había que pasar como 23 puntos para poder tener acceso a un crédito. Los puntos eran pues casi imposibles de cubrir. Ahora sólo son tres requisitos. Ganar entre uno y dos salarios mínimos, tener seis meses en su trabajo y no tener hipóteca. De eso se trata el programa. Es decir, solamente tres requisitos, a diferencia de lo que antes era incumplido. ¿Qué pasaba antes? Se construyeron muchísimas viviendas, pero alejadas de los centros urbanos, muy alejadas, y además con huevitos de 40 metros cuadrados”, declaró Sheinbaum.

Como parte de esta búsqueda del bienestar, comentó que también se construyen a lo largo del país, centros de salud y hospitales, así como preparatorias, para mantener estos bienes como un derecho y no como un privilegio.

La Jefa del Ejecutivo Federal refirió que gracias a estos proyectos y a los programas sociales se han reducido 13.5 millones de mexicanos de la pobreza.

