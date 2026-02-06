Sheinbaum garantiza continuidad del Plan Michoacán por la Paz hasta 2030

La presidenta Sheinbaum garantizó que el Plan Michoacán por la Paz y la Jusiticia continuará hasta 2030. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Al encabezar la presentación de los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó que esta estrategia continuará hasta 2030.

Durante su conferencia mañanera, este viernes desde el 12vo Batallón de Infantería de la 21 Zona Militar, en Morelia, Michoacán, Sheinbaum Pardo comentó que el Plan se diseñó tras el lamentable homicidio de Carlos Manzo.

¿Por qué se implementó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia?

“Este trabajo lo vamos a seguir desarrollando hasta el 2030, hasta que termine el gobierno. No es un plan coyuntural, no es de un mes, de dos meses, sino que es un trabajo permanente que vamos a seguir desarrollando en el Estado mexicano, durante toda nuestra presencia en el gobierno del México”, dijo.

¿Qué contempla la estrategia además de seguridad?

Aclaró que la estrategia no solo es en seguridad, en la presencia de las Fuerzas Federales, sino un plan integral con atención a la población de Michoacán, que tiene que ver con las distintas áreas y en particular con atención a las y a los jóvenes.

