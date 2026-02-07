No hay energía en Cuba: Cierran hoteles y reubican a turistas por crisis energética y falta de combustible

El Gobierno de Cuba empezó a cerrar algunos hoteles de la isla y a trasladar a los turistas a otras instalaciones como parte del paquete de medidas adoptado ante el asedio petrolero de Estados Unidos, confirmaron a EFE este sábado fuentes del sector.

El viceprimer ministro, Oscar Pérez-Oliva Fraga, aseguró que “se ha diseñado un plan en el turismo en Cuba para reducir los consumos energéticos, compactar las instalaciones turísticas y aprovechar la temporada alta que está transcurriendo en estos momentos en nuestro país”.

¿Cómo afectará el cierre de hoteles a los visitantes extranjeros?

El también titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera no especificó detalles sobre esta “compactación” de la infraestructura turística, pero las fuentes —que prefirieron el anonimato— indicaron a EFE que desde ayer se cierran hoteles y se reubica a los turistas internacionales en otros centros.

Esto afecta principalmente a algunas instalaciones turísticas ubicadas en el balneario de Varadero, en el oeste del país, y en los cayos del norte de la isla.

Entre las principales cadenas hoteleras que operan en Cuba figuran las españolas Meliá e Iberostar y la canadiense Blue Diamond, entre otras.

¿Cuál es el panorama actual de la economía turística en la isla?

El sector turístico en Cuba, fue considerado durante años como locomotora de la economía, pero confirmó en 2025 su crisis al cerrar con su peor registro de viajeros internacionales, con 1.8 millones, desde 2002, sin considerar los años de la Covid-19.

La cifra no resulta sorpresiva. En el primer semestre, la tasa de ocupación hotelera registró un descenso anual de siete puntos porcentuales, al situarse en 21.5 por ciento, pero sí confirma la caída sostenida del turismo durante los últimos siete años.

Canadá, con 754 mil 10 personas, y Rusia, con 131 mil 882, fueron los dos principales mercados emisores de visitantes el año pasado, según datos oficiales, aunque registraron caídas interanuales de 12.4 y 29 por ciento, respectivamente.

