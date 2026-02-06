;

  • 06 FEB 2026, Actualizado 19:30

México enviará ayuda humanitaria a Cuba y dialoga para reanudar suministro de crudo

El gobierno federal enviará ayuda humanitaria Cuba a más tardar el lunes y consiste principalmente en alimentos e insumos, mientras mantiene trabajos diplomáticos para reactivar el envío de petróleo.

En tanto se reinicia el envío de petróleo a Cuba, el gobierno de México enviará ayuda humanitaria consistente en alimentos e insumos de otra índole.FOTO: SEDENA/CUARTOSCURO.COM

En tanto se reinicia el envío de petróleo a Cuba, el gobierno de México enviará ayuda humanitaria consistente en alimentos e insumos de otra índole. FOTO: SEDENA/CUARTOSCURO.COM

Octavio García Ortiz

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este viernes que su gobierno enviará un cargamento de ayuda humanitaria Cuba a más tardar el lunes de la próxima semana y agregó que realiza trabajos diplomáticos para poder reanudar el suministro de crudo a la isla.

“Hemos hablado con el embajador de Cuba en México -Enrique Martínez-, principalmente a través de Lázaro (Cárdenas Batel, jefe de Oficina de la Presidencia), quien nos ha estado ayudando y de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Estamos pensando enviar esta ayuda, si no este fin de semana, el lunes a más tardar, y es principalmente alimentación y algunos otros insumos que nos han pedido. Hemos estado en ello y como saben en todos los trabajos diplomáticos para poder reenviar petróleo a Cuba”, precisó Sheinbaum Pardo.

TE PUEDE INTERESAR: Envíos de petróleo a Cuba son decisión política, no ayuda humanitaria: Gonzalo Monroy

¿Cuándo se enviará la ayuda humanitaria a Cuba?

La presidenta agregó que “obviamente no queremos que haya sanciones para México, pero estamos en ese proceso de diálogo, y por lo pronto se va a enviar ayuda humanitaria”.

TE PUEDE INTERESAR: Cuba cambia su discurso ante Estados Unidos, ¿Qué hará México?

¿Habrá diálogo directo con el gobierno cubano?

-¿Hablará con el presidente de Cuba? -se le cuestionó.

-Si es necesario, sí. Hasta ahora no hemos planteado esa posibilidad y hemos estado (en comunicación) a través de la embajada de Cuba en México -respondió.

ahz.

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad