México enviará ayuda humanitaria a Cuba y dialoga para reanudar suministro de crudo

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este viernes que su gobierno enviará un cargamento de ayuda humanitaria Cuba a más tardar el lunes de la próxima semana y agregó que realiza trabajos diplomáticos para poder reanudar el suministro de crudo a la isla.

“Hemos hablado con el embajador de Cuba en México -Enrique Martínez-, principalmente a través de Lázaro (Cárdenas Batel, jefe de Oficina de la Presidencia), quien nos ha estado ayudando y de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. Estamos pensando enviar esta ayuda, si no este fin de semana, el lunes a más tardar, y es principalmente alimentación y algunos otros insumos que nos han pedido. Hemos estado en ello y como saben en todos los trabajos diplomáticos para poder reenviar petróleo a Cuba”, precisó Sheinbaum Pardo.

¿Cuándo se enviará la ayuda humanitaria a Cuba?

La presidenta agregó que “obviamente no queremos que haya sanciones para México, pero estamos en ese proceso de diálogo, y por lo pronto se va a enviar ayuda humanitaria”.

¿Habrá diálogo directo con el gobierno cubano?

-¿Hablará con el presidente de Cuba? -se le cuestionó.

-Si es necesario, sí. Hasta ahora no hemos planteado esa posibilidad y hemos estado (en comunicación) a través de la embajada de Cuba en México -respondió.

