De extorsión a vínculos con el CJNG: los cargos contra el expresidente municipal de Tequila, Jalisco

Este 5 de febrero de 2026, autoridades federales ejecutaron la detención de Diego “N”, expresidente municipal de Tequila, Jalisco, dentro de la estrategia nacional contra la extorsión y corrupción conocida como Operación Enjambre, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. La acción incluyó órdenes de aprehensión y cateos en Jalisco, donde también fueron detenidos tres funcionarios del Ayuntamiento que, según las investigaciones, forman parte de una red de delitos que va desde extorsión hasta presuntos vínculos con el crimen organizado.

La detención ocurre en un municipio clave por su industria tequilera y turística, en un operativo coordinado por la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia.

A continuación, se detallan los cargos imputados al exalcalde y su red de colaboradores, según fuentes oficiales:

Cuáles son los cargos imputados al alcalde de Tequila, Jalisco

Extorsión a empresarios y comerciantes

Las autoridades le atribuyen a Diego “N” liderar, desde el Ayuntamiento de Tequila, una red de extorsión dirigida a empresas cerveceras, tequileras y comerciantes del municipio. Según las investigaciones, bajo su administración se exigían pagos ilegales y se presionaba a empresarios con amenazas de multas o clausuras para obtener beneficios económicos indebidos.

Corrupción y red de funcionarios

En la misma acción fueron detenidos tres servidores públicos municipales: el director de Seguridad Pública, el director de Catastro y Predial, y el director de Obras Públicas. Las autoridades los investigan por su presunta participación en el esquema de corrupción que operaba desde el gobierno local.

Desvío de recursos públicos

Las indagatorias también apuntan a que el expresidente municipal y su entorno pudieron haber desviado fondos públicos municipales, afectando el uso legal y transparente de recursos destinados al funcionamiento del Ayuntamiento.

Vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Además de los delitos anteriores, las autoridades investigan a Rivera Navarro por presuntos vínculos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Investigaciones previas habían puesto en la mira al entonces alcalde por eventos en los que se visualizaron símbolos ligados a esa organización delictiva, lo que intensificó las sospechas sobre una posible relación con el crimen organizado.

Este caso se encuentra en fase de investigación y proceso penal; la situación jurídica de los detenidos se definirá conforme avance el procedimiento en los términos que establece la ley.

