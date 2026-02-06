Hoy No Circula 6 de febrero: ¿Qué autos descansan este viernes en CDMX y Edomex? / abalcazar

Si ya estás pensando en los planes para hoy por la noche o en la salida familiar, primero revisa el calendario del programa Hoy No Circula. En estos días de febrero, la falta de viento puede jugar en contra de la calidad del aire, por lo que las restricciones se aplican con rigor.

Evita que una multa le quite el brillo a tu fin de semana. Aquí te decimos qué vehículos no deben salir a las calles hoy.

¿Qué autos no circulan este viernes 6 de febrero de 2026?

Según lo establecido por la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que tienen restringida la circulación de las 5:00 a las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado AZUL.

Terminación de placa 9 y 0.

Holograma de verificación 1 y 2.

Licencia permanente en CDMX: 6 razones por las que podrían cancelártela en 2026

¿Quiénes SÍ tienen permitido circular?

Los siguientes vehículos están exentos de la medida y pueden transitar sin restricciones por el Valle de México:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, servicios fúnebres y transporte escolar con registro.

Revalidación vehicular en Chihuahua 2026: ¿Cuánto costará en febrero con descuento?

Si decides sacar tu auto a pesar de la restricción, la multa este año oscila entre las 20 y 30 UMA. Esto se traduce en una sanción de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumando además los gastos de la grúa y el tiempo que el vehículo deba pasar en el depósito (corralón).