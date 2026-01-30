Revalidación vehicular en Chihuahua 2026: ¿Cuánto costará en febrero con descuento?
Aquí te decimos cuánto costará la revalidación vehicular Chihuahua 2026 durante el mes de febrero con los descuentos
El Gobierno del estado de Chihuahua ya reveló los precios para cumplir con la revalidación vehicular en Chihuahua este 2026. Por ello, aquí te cuánto costará en febrero con descuento.
¿Cuánto costará la revalidación vehicular en Chihuahua en 2026?
El costo de la revalidación vehicular Chihuahua 2026 durante el mes de febrero se calcula dependiendo del modelo (año) de tu unidad:
- Modelos 2021 al 2027: $2,325 pesos.
- Modelos 2016 al 2020: $2,272 pesos.
- Modelos 2011 al 2015: $2,068 pesos.
- Modelos 2006 al 2010: $1,915 pesos.
- Modelos 2001 al 2005: $1,762 pesos.
- Modelos 1996 al 2000: $1,660 pesos.
- Modelos 1995 y anteriores: $1,507 pesos.
Estos precios ya incluyen las aportaciones a la Cruz Roja y otros conceptos estatales. Además, a partir del 1 de marzo, el costo incrementará, así que te conviene liquidar ahora.
Horario para pagar la revalidación vehicular en chihuahua 2026
En las ciudades de Chihuahua y Ciudad Juárez, las Recaudaciones de rentas están abiertas de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Si te encuentras en cualquier otro municipio del resto del estado, el servicio es de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.
Si por el trabajo se te complica ir entre semana, también tienes la opción de acudir los sábados de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde. En Ciudad Juárez estarán dando servicio los módulos de Galerías Tec y Sendero, mientras que en la capital del estado podrás realizar tu pago en los módulos de Mirador y Libra (ubicado en Tránsito).