Hoy No Circula 5 de febrero: ¿Qué autos descansan este jueves en CDMX y Edomex?

Si tienes planeado salir a trabajar o realizar tus actividades cotidianas este 5 de febrero, es vital que no olvides las reglas del programa Hoy No Circula.

En este febrero de cielos despejados pero poco viento, la acumulación de contaminantes es un factor clave. Evita que una multa empañe los festejos patrios del día; aquí te decimos quiénes deben quedarse en casa.

¿Qué autos no circulan el 5 de febrero de 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben permanecer estacionados de las 5:00 a las 22:00 horas son:

Vehículos con engomado VERDE.

Terminación de placa 1 y 2.

Holograma de verificación 1 y 2.

¿Quiénes SÍ pueden circular este jueves?

Los vehículos que están exentos de estas limitaciones y pueden transitar sin mayores problemas son:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar.

Si decides ignorar la restricción en este día histórico, podrías recibir una multa que va de las 20 a las 30 UMA. Para este 2026, esto representa un golpe a tu bolsillo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), además del costo del traslado al corralón. ¡Mejor respeta el reglamento y evita el mal rato!