  • 06 FEB 2026, Actualizado 16:33

¿El SAT te audita por depósitos de 15 mil pesos? La verdad sobre el supuesto monto límite

Te decimos si ¿el SAT te audita por depósitos de 15 mil pesos? y revelamos la verdad sobre el supuesto monto límite para que no tengas dudas con tus movimientos de dinero en 2026

El SAT no te puede auditar por depósitos de 15 mil pesos o más. Te audita cuando se detecta el uso de factureras, ingresos no declarados, pérdidas recurrentes o inconsistencias en importaciones y retenciones.

Escribo para W Radio sobre temas nacionales e internacionales, con un interés particular por la políticaEdgar Herrera López

Seguro has visto por ahí que dicen que te vas a meter en problemas por hacer depósitos de grandes cantidades de dinero, pero no te dejes engañar. Para que no caigas en desinformación, hoy resolvemos si ¿el SAT te audita por depósitos de 15 mil pesos? y te contamos la verdad sobre el supuesto monto límite. Según lo que dice el Plan Maestro 2026, las reglas son muy claras y aquí te explicamos por qué te pueden auditar y qué es lo que la autoridad sí está vigilando este año.

¿Cuándo te hace auditoría el SAT?

El SAT inicia una auditoría cuando detecta incumplimientos o discrepancias en el pago de tus impuestos.

¿Por qué te puede auditar el SAT?

A través del Plan Maestro 2026, el SAT reveló las razones por las que te puede auditar::

  • Operaciones con “factureras” o “nomineras”
  • Pérdidas fiscales recurrentes
  • Ingresos no declarados
  • Inconsistencias en importaciones
  • Retenciones no pagadas
  • Operaciones en paraísos fiscales
  • Tasas efectivas bajas

Como ves, ese ‘tope’ de 15,000 pesos no existe. Lo que realmente pone al SAT en alerta es que tus movimientos no tengan una explicación clara o lega

Requisitos de una auditoría express del SAT

Si te llega una notificación de auditoría express, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente señala que, en el caso de las personas morales, deben tener a la mano y en orden lo siguiente:

  • Identificación oficial vigente
  • Acta Constitutiva
  • Información fiscal y contable en formato digital
  • Estados de cuenta bancario.
  • Documentación comprobatoria como facturas, contratos y registros que amparen cada movimiento.

Estos son los requisitos de la auditoría express, que se activa por inconsistencias en el CFDI, diferencias en nómina o irregularidades en el IVA.

