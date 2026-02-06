¿El SAT te audita por depósitos de 15 mil pesos? La verdad sobre el supuesto monto límite

El SAT no te puede auditar por depósitos de 15 mil pesos o más. Te audita cuando se detecta el uso de factureras, ingresos no declarados, pérdidas recurrentes o inconsistencias en importaciones y retenciones.

Seguro has visto por ahí que dicen que te vas a meter en problemas por hacer depósitos de grandes cantidades de dinero, pero no te dejes engañar. Para que no caigas en desinformación, hoy resolvemos si ¿el SAT te audita por depósitos de 15 mil pesos? y te contamos la verdad sobre el supuesto monto límite. Según lo que dice el Plan Maestro 2026, las reglas son muy claras y aquí te explicamos por qué te pueden auditar y qué es lo que la autoridad sí está vigilando este año.

¿Cuándo te hace auditoría el SAT?

El SAT inicia una auditoría cuando detecta incumplimientos o discrepancias en el pago de tus impuestos.

¿Por qué te puede auditar el SAT?

A través del Plan Maestro 2026, el SAT reveló las razones por las que te puede auditar::

Operaciones con “factureras” o “nomineras”

Pérdidas fiscales recurrentes

Ingresos no declarados

Inconsistencias en importaciones

Retenciones no pagadas

Operaciones en paraísos fiscales

Tasas efectivas bajas

Como ves, ese ‘tope’ de 15,000 pesos no existe. Lo que realmente pone al SAT en alerta es que tus movimientos no tengan una explicación clara o lega

Requisitos de una auditoría express del SAT

Si te llega una notificación de auditoría express, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente señala que, en el caso de las personas morales, deben tener a la mano y en orden lo siguiente:

Identificación oficial vigente

Acta Constitutiva

Información fiscal y contable en formato digital

Estados de cuenta bancario .

. Documentación comprobatoria como facturas, contratos y registros que amparen cada movimiento.

