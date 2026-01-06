Auditorías del SAT en 2026: Esta es la lista de contribuyentes en la mira y las 10 razones para una revisión

Bajo las nuevas reglas del SAT, las auditorías para 2026 se enfocarán en operaciones con "factureras" y abusos en deducciones fiscales.

Para este año, el SAT anunció que presentará su Plan Maestro 2026 de Atención al Contribuyente y Fiscalización, el cual contempla una lista de perfiles y conductas de los contribuyentes que serán objeto de auditorías durante este ejercicio fiscal.

¿Qué es una auditoría del SAT?

Una auditoría del SAT es una inspección o “revisión de cuentas” que hace la autoridad fiscal para asegurarse de que estés diciendo la verdad sobre tus ingresos y gastos, y que hayas pagado los impuestos que te corresponden.

En otras palabras, es como un “examen sorpresa” a tu contabilidad, donde el SAT checa que lo que declaraste en el papel coincida con lo que realmente pasó en tu cuenta de banco y en tus facturas.

¿Cuándo te puede auditar el SAT?

A través de la publicación del Plan Maestro 2026: “Atención al Contribuyente y Fiscalización”, la autoridad señaló que, en caso de detectar incumplimientos en el pago de impuestos, se aplicará una auditoría por contribuyente.

¿Qué contribuyentes serán auditados en 2026?

El SAT señaló que pondrá especial atención en aquellos que se encuentren en las siguientes situaciones:

Quienes celebren operaciones con “factureras” o nomineras. Presenten pérdidas fiscales recurrentes. Simulen o abusen de las deducciones. Obtengan ingresos que no son declarados. Abusen de los estímulos fiscales. Presenten inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden. Importen productos con precios por debajo del mercado o incumplan con regulaciones arancelarias. No paguen las retenciones de sus empleados. Realicen operaciones con paraísos fiscales. Presenten una tasa efectiva de impuestos menor a la de su sector.

Además, el SAT señaló que en estas auditorías se solicitará una muestra de las partidas sujetas a revisión y no el 100% de la información, lo que agiliza el proceso.

Y aprovechó para señalar que las devoluciones de impuestos se realizarán, en promedio, en 5 días para personas físicas y 30 días para empresas, a pesar de que el plazo legal establecido en la ley es de hasta 40 días hábiles.

