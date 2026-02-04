Declaración anual 2025 de Personas físicas: ¿Cuándo se presenta y cuáles son los requisitos del SAT?

La e.firma y el RFC son los principales requisitos para presentar la Declaración anual 2025 de Personas físicas en el portal del SAT.

Se acerca el periodo para que los contribuyentes cumplan con la Declaración anual 2025 de Personas físicas y si tienes dudas sobre los plazos y la documentación necesaria, es momento de organizar tus facturas y revisar la vigencia de tus claves de acceso porque aquí te decimos cuándo se presenta y cuáles son los requisitos para que hacer este trámite ante el SAT en 2026.

¿Cuándo se presenta la declaración anual 2025 de personas físicas?

Si aún no sabes cuándo es la declaración anual 2025 para personas físicas, toma nota, porque, de acuerdo con el último calendario del SAT, el periodo para presentarla es del miércoles 1 de abril hasta el jueves 30 de abril de 2025

¿Cuáles son los requisitos para la declaración anual 2025?

Para presentar tu declaración anual 2025 para personas físicas, asegúrate de tener estos requisitos:

RFC a 13 dígitos.

a 13 dígitos. Contraseña : Si no la tienes, puedes generarla o renovarla en SAT ID .

: Si no la tienes, puedes generarla o renovarla en . e.firma vigente : Checa que no haya caducado; si ya venció, tendrás que sacar cita.

: Checa que no haya caducado; si ya venció, tendrás que sacar cita. Datos Bancarios: Necesitas el nombre de tu banco y tu CLABE interbancaria (de 18 dígitos), pero solo si tienes saldo a favor.

¿Cómo saber si tengo saldo a favor en el SAT 2025?

Para saber si tienes saldo a favor de tu declaración anual 2025, debes saber que esto solo aplica cuando pagaste impuestos de más o realizaste gastos deducibles (como honorarios médicos o colegiaturas). Al momento de presentarla, el sistema del SAT podrá hacerte el cálculo.

¿Cómo solicitar saldo a favor en el SAT?

Si al terminar tu declaración anual 2025 de personas físicas el sistema te indica que tienes saldo a favor, puedes solicitar que te lo regresen, solo necesitas:

Contraseña y tu e.firma

y tu Estado de cuenta bancario no mayor a dos meses y debe mostrar claramente tu RFC y la CLABE .

no mayor a y debe mostrar claramente tu y la . Identificación oficial vigente (INE o Pasaporte).

vigente (INE o Pasaporte). Llenar el formato electrónico de devolución que aparece en el mismo sitio.

