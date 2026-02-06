Detención del alcalde de Tequila evidencia narcopolítica de Morena, acusa Alito Moreno

El líder priísta enfatizó que los “morenarcos” están en todos lados y sus candidaturas definen las elecciones.

La detención de Diego “N” presidente municipal de Tequila, Jalisco, señalado por presuntos actos de extorsión y corrupción, evidencia que Morena es un narcopolítico, aseguró este viernes el senador y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno.

En entrevista en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), el líder priísta enfatizó que los “morenarcos” están en todos lados y sus candidaturas definen las elecciones.

En Jalisco, la @SSPCMexico y las Fuerzas Federales detuvieron al alcalde de Tequila de MORENA, Diego “N”, junto con tres funcionarios de su administración. Las detenciones se dieron por presuntos delitos de extorsión y corrupción.



Cuando se detiene a un presunto narcopolítico… — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) February 5, 2026

Te podría interesar: “Ningún partido político debe ser paraguas para delinquir”: Sheinbaum sobre la detención de alcalde de Tequila|Video

¿Qué dijo el PRI sobre la relación entre política y crimen organizado?

“En todos lados están, en todos lados están metidos, participan en las elecciones, definen las elecciones, son candidatas y candidatos de esos morenarcos, si ellos destruyen la democracia, así están todas las detenciones que evidencia que Morena es un narco partido, es un partido que está vinculado al crimen organizado”. — Alejandro Moreno

Insistió en que el problema es que Morena no solo lo oculta, sino que postula candidatas y candidatos con vínculos públicos con el crimen organizado y todavía los deja ser ganadores.

Por otro lado, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional alertó que abaratar la democracia es la consigna discursiva de una Reforma Electoral que nació muerta y podrida y que no fortalece ni le conviene a México y menos al Estado mexicano.

En el PRI no vamos a permitir que la autonomía del INE pase a la historia con la 'Ley Maduro' de Morena. pic.twitter.com/BvfEMFM6Jw — PRI (@PRI_Nacional) February 6, 2026

También puedes leer: Tequila debe seguir gobernado por Morena… el que la hace la paga: Pablo Lemus

¿Por qué el PRI rechaza la Reforma Electoral?

Durante su participación en el Convenio de Apoyo y Colaboración entre el PRI y el INE el líder priísta riesgo insistió en que la Reforma Electoral pretende sepultar el sistema de partidos políticos.

Aseveró que se trata de una reforma impulsada desde el poder, para beneficio del poder, y no del pueblo y de los ciudadanos diseñada desde un escritorio por perfiles emanados de las entrañas del régimen y profundamente alejada de las observaciones, preocupaciones y recomendaciones de la sociedad civil, de personas expertas y de los sectores académicos de México.

“¿De qué está a favor el PRI de esa reforma? Que la Presidencia de la República, el gobierno de la República, y todos los funcionarios no puedan hacer campaña ni ir un año antes de las elecciones, estamos. A favor de eso. Que se sancione a los que hagan campaña política del gobierno que sea, estamos a favor. Que se respete la legislación en materia electoral en representatividad y que no se utilicen mayorías artificiales en el Congreso, estamos a favor. ¿Tú crees que van a proponer eso?”. —

Síguenos en Google News y encuentra más información