Tequila debe seguir gobernado por Morena… el que la hace la paga: Pablo Lemus

Al asegurar que no se considerarán colores partidistas, el gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus, señaló que existió comunicación en todo momento con el Gobierno Federal ante el despliegue para la detención del alcalde de Tequila, Diego “N”, acusado de extorsión y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Entrevistado tras la Conmemoración del 109 aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917 en Querétaro, el mandatario estatal afirmó que se actuará con responsabilidad política y democrática.

“Han hecho valor distintas denuncias que se habían presentado en contra del alcalde de Tequila, vamos a actuar con mucha responsabilidad política, no podemos tomar esto con una bandera partidista, hay que actuar de verdad con una responsabilidad democrática y de justicia, yo avalo plenamente estas actuaciones. Ahora mi responsabilidad está en darle gobernabilidad, seguridad y tranquilidad al municipio de Tequila y a su gente. Desde esta madrugada he estado en plena coordinación con el secretario García Harfuch y bueno enviamos inmediatamente que se me comunicó que se iba a efectuar la detención, enviamos elementos de Seguridad Pública Estatal al municipio de Tequila”. — Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

¿Habrá presencia permanente de seguridad en Tequila?

Lemus reiteró que en la zona ya hay presencia de la Policía Estatal para garantizar la gobernabilidad y la tranquilidad de la población, luego de la detención del alcalde de Tequila y de otros funcionarios municipales considerados clave.

¿Quién gobernará Tequila tras la detención del alcalde?

El gobernador subrayó que se respetará la decisión que tome el cabildo sobre el nombramiento de la presidenta o presidente municipal interino, aunque recordó que la ciudadanía eligió a Morena en las urnas.

“Vamos a respetar lo que el propio cabildo del municipio de Tequila decida en torno a la presidenta o presidente municipal interino, en el entendido de que ahí la gente eligió a Morena y Morena debe de continuar con el gobierno en el municipio del Tequila. Fueron detenidos también otros funcionarios críticos del propio municipio y nosotros vamos a darle certeza, gobernabilidad y tranquilidad a uno de los municipios más emblemáticos de todo México”. — Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

¿Hay más alcaldes o funcionarios bajo investigación?

Aunque dijo no tener información sobre otras investigaciones en curso contra presidentes municipales, Lemus fue enfático al señalar que no habrá impunidad.

“No lo sé, no tenemos información de ningún otro alcalde, pero si hay alguno involucrado, como decimos en Jalisco, el que la hace la paga… si hay alguna decisión de efectuar otras órdenes de aprehensión contra cualquier otro funcionario que pudiera estar involucrado con alguna otra célula criminal, se tendrán que hacer las actuaciones correspondientes”. — Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Finalmente, comentó que tras la detención del director de Seguridad Pública de la región, el Ejército podría asumir el control de la comisaría municipal o bien permitir que la autoridad interina designe a un nuevo titular de seguridad.

Estamos en Querétaro para acompañar a la Presidenta @Claudiashein en la conmemoración del Aniversario de la Constitución; seguiremos en comunicación con las autoridades federales sobre lo sucedido en Tequila para brindar seguridad a las y los habitantes del municipio. Los… pic.twitter.com/VbaKKfNtcn — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 5, 2026

